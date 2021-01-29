AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan açıklama

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun bir kiracısını kira borcunu ödemeği gerekçesiyle icraya verdiği, tehdit ettirdiği ve ayrıca kiracısını darp ettirdiğine yönelik iddialar birçok yayın organında haber olmuştu. Sofuoğlu bugün sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlerle alakalı bir açıklama yayınladı.

"Annemin üzerine yürüyüp hakaret etti"

Sofuoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok kısa ve öz bir açıklama yapacağım. Hakkımda kendini dövdürdüğüm, haciz ettirdiğimi iddia eden şahsı tanımıyorum. Tek bildiğim 60 yaş üstü annemin yaklaşık 1 buçuk yıl önce üzerine yürüyüp hakaretler ettiğini ve sabıkalı bir kadın olduğunu duymuştum. Bu olay sonrası avukatımız konuyu yargıya taşımış ve yargıdan çıkan karar uygulanmış. 50 civarında kiracımız var, bugüne kadar hiç kimse ile para için mahkemelik olmadık. 1 yıldır bir kuruş talep etmediğimiz kafe ve restoranlar varken, sadece 15 bin TL için bunları yapacağımıza inanılması mümkün müdür?"

"Kiralara zam yapmadan evvel işlerimizin durumunu sorar"

Sofuoğlu ayrıca "Size sadece 1 kiracımızın hakkımızda yazdığı yorumu paylaşacağım" diyerek bir kiracısının yorumunu paylaştı. Sofuoğlu'nun kiracısı şu ifadeleri kullandı:

"Sofuoğlu'nun iş merkezlerindeki ofis büro kiralamaları, satışları, alımları ve kiracıları ile uzun zamandır ilgilenmekteyim. Bu dükkânın kiraya verilmesine vesile olan yine bir meslektaşımdır, o da inanıyorum ki, olanlar karşısında hayretler içerisindedir. Kenan bey, hiçbir kiracısı ile bu türlü görüşmelere girmez, bir sorun ya da yararlı bir durum var ise ulaştırır, bizde iletiriz. Kendisinin de Serdivan'daki iş binasında 5 yıldır kiracısıyım. Pandemi sürecinde kiracılarından kira almamıştır. Gizli açık yaptığı birçok yardımdan da bizzat haberdarım. Öyle ki kiralara zam yapmadan evvel işlerimizin durumunu sorar eğer yavaş ise bu zamdan vazgeçer. Konulara hâkim olmadan tek taraflı bir noktaya yığılmak haksızlık oluşturur. Ortada yaşanan talihsizlikler her iki tarafı da mağdur etmiştir. Kimse kimseyi icraya sadece para için vermez. Bazen ikili saygı ve muhabbet her şeyin önüne geçer. Bu sözlerimle şöyle bitirmek isterim. Kiracı olmak zor, kiraya veren olmak ayrı zor."

Kaynak: Sabah