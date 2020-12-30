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Aktüel AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:17:11 -
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Atabek, ajansın çalışmaları hakkında bölge müdürü Yücel Velioğlu'ndan bilgi aldı.

Velioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atabek'e AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Ziyaretinin ardından Atabek, AA muhabirlerinin çektiği, yaşam, spor ve haber kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde oyunu, Bestami Bodruk'un çektiği "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Atabek, yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma", spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğraflarını seçti.

- "İnşallah Diyarbakır annelerinin hepsi en yakın zamanda çocuklarına kavuşur"

Atabek, fotoğrafların her birinin değerli olduğunu belirterek, özellikle "Diyarbakır anneleri" fotoğrafının çok etkileyici olduğunu dile getirdi.

HDP'nin kadın, çocuk ve insan haklarından bahsetme durumunun olamayacağını vurgulayan Atabek, şunları kaydetti:

"Dağa kaçırılan kız ve erkek çocuklar var. Onların bütün yaşam hakları, gençlikleri elinden alınıyor. Kız çocuklarına orada tacizler, tecavüzler, aynı şekilde erkek çocuklarına da olduğunu biliyoruz. Çocuk yaşta terörist haline getiriliyor bu çocuklar. Ailelerin çocuklarıyla ilgili hayalleri elinden alınıyor. Diyarbakır annelerinin sonuna kadar yanındayız. İki kız çocuğu annesi olarak evlattan ayrılmanın bu dünyada yaşanabilecek en büyük acı olduğuna yürekten inanıyorum. İnşallah Diyarbakır annelerinin hepsi en yakın zamanda çocuklarına kavuşur." diye konuştu.

Eski milli triatlet Pınar Avşar'ın çekilen fotoğrafını çok beğendiğini ifade eden Atabek, "Yeter ki isteyin, hayallerinizin önüne hiçbir şey geçemez, koronavirüs dahil. Hemen evinin önüne kurduğu portatif havuzla bir insanın yüzme antrenmanı yapıyor olması, onun gerçekten işine ne kadar aşık olduğunu gösterir. Pınar Avşar'ı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Atabek, "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" fotoğrafının da dikkati çektiğini dile getirerek, uzun süre camilerden uzak kalınca cuma namazının çok özlendiğini, ne kadar kıymetli olduğunun fark edildiğini sözlerine ekledi.

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