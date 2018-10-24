AK Parti Ordu İl Yönetimi istifa kararı aldı

AK Parti Ordu İl Yönetimi toplu halde istifa etti.

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk’in geçen hafta istifa etmesinin ardından AK Parti Genel Merkezinden gelen bir heyet, İl Yönetim Kurulu Üyelerinden istifa etmelerini talep etti. Genel Merkezden gelen bu talep üzerine 50 kişiden oluşan AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerinden istifa etti. İstifaların ilçe teşkilatlarıyla da devam edeceği belirtiliyor.

Bu arada AK Parti Ordu İl Başkanının önümüzdeki günlerde atama yoluyla belirleneceği bildirildi.