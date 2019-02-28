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AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr. Hıdır’dan “Tarımda Marka Şehir: Muğla” müjdesi

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:38
AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr. Hıdır’dan “Tarımda Marka Şehir: Muğla” müjdesi

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Mehmet Nil Hıdır, seçim öncesi gezilerine devam ediyor. Dr.Hıdır, mahalle mahalle bir araya geldiği çiftçilerin sorunlarına çözüm için “Tarımda Marka Şehir: Muğla” projesini kamuoyu ile paylaştı.


Dr. Mehmet Nil Hıdır, Fethiye’de vatandaşların ve basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda çiftçilere seslendi. Dr.Hıdır: “İlimizde üretilen tüm tarımsal ve hayvansal ürünler tek bir marka altında üreticiden alınıp,işlenip pazarlama ürünü haline getirilip satım aşaması da dahil tüm ürünleri kapsayan birşirketi kurulacak. Muğla’da yetişen ürünlerin hiçbiri üreticinin elinde kalmayacak.Her türlü sebze meyveden Portakal, nar, susama,kekikten çıntara,defne yaprağından süt ve et ürünlerine tüm ürünlerin her türlü yetiştirme desteğinden lojistik ve pazarlamasına kadar tüm aşamalarını yürütecek bir yapılanma kurulacak.Entegre ve büyük çaplı bir üretim tesisinde, meyve suyu fabrikasından, süt ve süt ürünleri işleme tesisine,aromatik bitki yağı ve kozmetik ürünler üretim tesisinden tüm tarımsal ürünlerin soğuk hava depolama tesisine kadar tüm üretim aşamalarını içeren şirketin hissedarlığı her türlü ürün yetiştiricisine açık olacak.Tüm Muğlalı üreticiler bu şirkette hissedar olabilecek. Yaratacağımız marka ile önce ülke içi sonra dünya pazarlarında güvenilir ve kaliteli ürünün adı olacak bir marka yaratacağız.” ifadelerini kullandı.


AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr.Mehmet Nil Hıdır projenin amacınıise şöyle açıkladı:” Muğla’nın dört bir yanında sizlerin el emeği göz nuru ile ortaya çıkan yöresel ürünlerimizin ve narenciyenin markalaşmasına katkı sağlamak bizim öncelikli hedefimiz olacaktır.


Mandalina, portakal ve nar suyunun, haşlanmış mısır, arı sütü, bal, polen, kekik, adaçayı, defne yağı, elma yağı, susam, börülce, tarhana, yoğurt ve benzeri organik ürünlerimizin turizme tanıtılmasını ve üreticimizin daha çok kazanmasını amaçlıyoruz. Üretici, tüketici ile doğrudan temasa geçince her iki tarafında kazançlı çıkacağına yürekten inanıyoruz. Böylece sizler kazanacaksınız, Muğla kazanacak.”

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:38
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