AK Parti Milletvekili Öztürk’ten Giresun Atıksu Proje açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk,Giresun Atıksu Projesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak söz konusu projenin Avrupa Birliği’ne aday ülkelere tahsis edilen mali yardım bütçesiyle yapılacağını ifade ederek, projesinin hayata geçirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinatörlüğünde çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Milletvekili Öztürk yaptığı açıklamada “Bilindiği üzere ülkemiz Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olup, Avrupa Birliği’nin aday ülkelere tahsis etmiş olduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) hibelerinden yararlanmaktadır. Bu hibelerle gerçekleştirilen çevre altyapı yatırımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir. Bu kapsamda 2014-2020 programlama döneminde yer alan ve proje hazırlık süreci 2012 yılında başlayan yaklaşık 26 milyon Avro bütçeli Giresun Atıksu Projesi, 2019 İhale Planında yer almakta olup, bu yıl Bakanlıkça harcanmaya bağlanması gereken 32 milyon Avro AB hibesinin yaklaşık 2 milyon Avro’su bu projenin sözleşmeye bağlanmasına endekslidir” dedi.

“Giresun Belediyesi sorumluluğunu yerine getirmedi”

Projenin hayata geçirilebilmesi için Giresun Belediyesi’nin Karadeniz Sahil Yolu geçiş iznini alması gerektiğini ifade eden AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk “Ancak projenin gerçekleşebilmesi için alınması gereken Karadeniz Sahil Yolu geçiş izni, Giresun Belediyesi tarafından aylardır maalesef sürüncemede bırakılmış, sonuçlandırılamamıştır. AB ihale süreçlerinin uzunluğu dikkate alındığında; söz konusu izin işlemi en geç mart ayı başında sonuçlandırılamadığı takdirde projenin bu yıl içerisinde sözleşmeye bağlanma ihtimali kalmayacak ve dolayısıyla hibe kaybı kaçınılmaz hale gelecekti. Söz konusu izin işlemi, AB projelerindeki sorumluluk paylaşımı gereğiGiresun Belediyesi’nin sorumluluğundadır. Giresun Belediyesinin sorumluluğunu yerine getirmemesi üzerine, AB hibe yatırımlarını yakinen takip eden Cumhurbaşkanlığı FRIT/IPA Ofisi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına konuya müdahale ederek ivedi olarak çözme talimatı verilmiş ve muhtemel bir hibe kaybının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Giresun Atıksu Projesinin hayata geçirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde çalışmalar yürütülmektedir. Dileriz Giresun Belediye’sinin ihmali Giresun için telafisi zor kayıplara neden olmaz. Belediyenin ihmalinden kaynaklanacak zararı önlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

”Rize Belediyesi üzerine düşen sorumluluğu yaptı”

Söz konusu projenin bir benzerinin Rize’de yapılacağını da kaydeden Öztürk “Aynı program ve dönemdebenzer bir projenin Rize’de de yapılması planlanmıştır. Giresun Belediyesi ile aynı programlama döneminde yer alan Rize Atıksu Projesi de aynı karayolu üzerinde yer almasına rağmen, Rize Belediyesi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş ve geçiş izni almayı başarmıştır. Bunun üzerine, AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri tarafından saha ziyareti gerçekleştirilerek söz konusu iki durumun yerinde incelenmesi ve karşılaştırılması talep edilmiştir” şeklinde konuştu.