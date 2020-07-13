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Gündem

AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu: Karabağ'ı Ermenilerden almanın zamanı gelmiştir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Karabağ'ı Ermenilerden almanın vakti gelmiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 22:54:00 - 2020-07-13 23:57:21
AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu: Karabağ'ı Ermenilerden almanın zamanı gelmiştir

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ermenistan'ın Azerbaycan askerlerine saldırısını değerlendirdi. Ne yazık ki dünya Ermeni zulmüne karşı sağır, dilsiz ve kör." diyen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise, "Ermeniler son saldırılarında 3 Azerbaycanlı askerimizi şehit etti. Ermenistan, birilerinin maşalığını yaparak bölgede istikrarsızlık oluşturulmasına hizmet ediyor. Azerbaycan'ın bir an önce kendi toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesine girmesi lazım. Çünkü 3 askerimizi şehit eden Ermenistan, bu işin büyümesini istiyor. Yıllardır işgal ettikleri Azeri topraklarını artık geri almanın zamanı gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan'ın her zaman arkasındadır." ifadelerini kullandı.

'Dünya Ermenilerin zulmüne karşı sessiz'

Tarih boyunca Emrenilerin Türk Milleti'ne işkence ettiğini belirten Gündoğdu, "Ermenistan, bu bölgenin uslanmayan ve kendini bu tür emperyalist hayallerden bir türlü kurtaramayan bir ülke. Ermeniler ve işbirlikçileri, 1915 olayları üzerinden hep Türkiye'ye saldırdılar. Kendi kayıtlarına bile bakmadan Türklerin onlara zulüm yaptığını iddia ettiler. Dünyanın bütün kayıtlarında ise Ermenilerin Türk Milleti'ne karşı acımasızca işkenceler yaptığı ortada. Ermeniler o günden bugüne kadar bölgede huzur adına adım atmayıp bu bölgenin karıştırılması için çabalıyor." dedi.

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Yorumlar

Muhsin

Sen ilkönce Yunanlıların işgal ettiği adaları geri al.
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Serhat

Uluslararası alanda çekingen davrandığimizda hep kaydediyor cesur davrandığımızda ise kazanıyoruz. Bugüne kadar Karabağ a saldırı baslatmadığımiz için ermeni bundan cesaret alıp rusların da kışkırtmasıyla harekete geçti. Artık daha fazla bekleyemeyiz Kafkas Ordusu gibi cesurca saldırıp kardeşlerimizi kurtarmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanım bu işi sizden başkası yapamaz. Önce Allah'a sonra size güveniyoruz. Turanı inşallah siz tutup ayağa kaldıracaksınız. Hepimiz silahlanıp arkanızda saf tutmaya hazırız
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