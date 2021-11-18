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Siyaset AK Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Siyaset

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 21:28:00 - 2021-11-18 22:04:52
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, bir süre önce koronavirüse yakalanmasının ardından Ankara Şehir hastanesine kaldırıldı. Kılıç'ın, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından duyurdu.

Turan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ah be Hocam… Kahramanmaraş milletvekilimiz @imrankilic46 ağabey, Hakkın rahmetine kavuştu.. Mekanı cennet, kabri pür nur olsun…

 

Ömer Çelik'ten taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıç için taziye mesajı yayımladı. Çelik paylaşımında, "Çok üzgünüz… Kahramanmaraş milletvekilimiz İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun." dedi.

 

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