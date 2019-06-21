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AK Parti Milletvekili Efkan Ala: ‘Millet tecrübenin yanında’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatıyla İstanbul seçimleri için görevlendirilen Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala çalışmalarını büyük bir hız ve titizlikle sürdürüyor.

21 Haziran 2019 Cuma 10:27
AK Parti Milletvekili Efkan Ala: ‘Millet tecrübenin yanında’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatıyla İstanbul seçimleri için görevlendirilen Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala çalışmalarını büyük bir hız ve titizlikle sürdürüyor.


İstanbul’da Erzurum Dernekleri, Erzurumlu İşadamları, Erzurumlu Kanaat Önderleri, Köy dernekleri, Balkan göçmenleri derneği, hemşeri dernekleri, Ak noktalarda, Bursalı işadamları ve daha birçok alanda çalışmalarını sürdüren Efkan Ala’ya hemşerileri büyük ilgi gösteriyor.


Her gittiği yerde İstanbul seçimlerinin önemine değinen Efkan Ala, sahada milletin tecrübeden yana oy kullanacağını belirtti.


Özellikle Erzurumlu hemşerilerinin seçimlerde yaptığı görevlerde rüştünü ispat eden, çalışmalarıyla, yaptığı hizmetlerle vatandaşın yüreğinde yer edinen ve mütevazi kişiliği ile her kesimden vatandaşın yüreğine sızmayı başaran Binali Yıldırım’ı destekleyeceklerini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması için seve seve oy vereceklerini müşahede ettiğini anlatan Ala, vatandaşın bu ilgisine teşekkür ettiğini söyledi.


Ala, ‘Her daim sağduyudan yana olmuş, kurucu şehrin evlatlarına, destekleri için yürekten teşekkür ediyorum’ dedi.


‘Her gittiğimiz yerde ülkemizin ve İstanbul’un geleceğini konuşuyoruz’ diyen Efkan Ala, kendileriyle seçimlerin önemini, İstanbul seçimini ve demokratik siyasal iktidarın kıymetini paylaştıklarının altını çizdi.


BULUTLAR’DA SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILDI


Palandöken Eski Belediye Başkanı Orhan Bulutlar da İstanbul’a giderek 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçim çalışmalarına katıldı.


Özellikle Efkan Ala ile birlikte seçim çalışması yapan Orhan Bulutlar, Efkan Ala’ya Erzurumlu hemşerilerinin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.


Ala’nın büyük bir çalışma gerçekleştirdiğine şahit olduğuna vurgu yapan Bulutlar, kendisinin de İstanbul’da seçimlerin önemini Erzurumlu hemşerilerine anlattığını söyledi.


Bulutlar, ‘İstanbul’a hizmet tecrübe ile yol alır. Binali Yıldırım bu tecrübenin adresidir. Başka adreslerde hizmet aramak abesle iştigaldir’ dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:27
  1. doğa

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