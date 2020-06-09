AK Parti Milletvekili Çelebi'den İYİ Parti'ye Ayasofya tepkisi

Gazeteci Mehmet Özmen’in sunduğu Ülke Gündemi programının konoğu AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi gündeme ilişkin merak edilen sorulara cevap verdi.

Mehmet Özmen: Hoşgeldiniz sayın vekilim, Cumhurbaşkanımız bu akşam koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle ilgili neler söyleyeceksiniz?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Bu virüsü fısat bilip Türkiye'nin çökmesini isteyenler bile oldu. Ancak bununla çok iyi şekilde mücadele etti ve Türkiye şuan normalleşme sürecine girdik.

Kendi adıma pandemi ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Hükümetimizin yaptığı çalışmalarda 171 milyar lira kaynak ayırıp yardım yaptık, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rakam yoktur. Bir vatandaş ABD'de hastaneye virüsle ilgili olarak giderse yaklaşık 20 bin dolar para alıyorlar. Türkiye bu hizmetleri bedava veriyor.

Türkiye'de yüzde 0,60'lara kadar faizler indi. Ekonominin canlanması için sanayiye paralar ödeniyor. Sıfır konutta da yardımlar var. Pandemi sürecinde işten çıkarılma yine belli bir süre daha uzatılacak.

Avrupa fuhuş bataklığına saplandı

Bütün dünyada bundan 10 yıl önce bir kriz oldu ama Türkiye bundan canlanarak çıktı. Türkiye risk faktörlerini hesaplayıp analiz ediyor. Fırsatları değerlendiriyor. Türkiye bugün SİHA ve İHA üretiyor. Avrupa'da nüfus yaşlı, son dönemlerde Avrupa gerilemeye başladı. Şimdi fuhuş bataklığına saplandı.

2008 yılında bize inanmadılar ama güçlenerek çıktık. 2020'nin ilk çeyreğinde Türkiye yine büyümüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitleri doğrudur. 2023 ve 1071 hedeflerimize ulaşacağız.

Mehmet Özmen: Ayasofya'nın ibadete açılması için İYİ Parti önerge verdi. Ancak mecliste reddedildi. Bugün genel kurulda reddedildi. İYİ Parti burada fırsatçılık mı yaptı?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Bakın Ayasofya müzeye dönüştükten sonra ilk kez AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye dönüştürülmesi için girişimlerde bulundu. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız dile getirdi. Önergeyi verecek olan varsa bu da AK Parti'dir. Bunun kararı bize ait.

Yunanistan'a ne olduğunu anlamıyorum. Kendi toprağımız kendi camimiz buna biz karar vereceğiz.

Mehmet Özmen: Ayasofya'nın ibadete açıldığını büyük ihtimalle Temmuz ayında göreceğiz. Bu gibi bir gelişme nasıl karşılanacaktır iç ve dış ortamda?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Daha önce başörtüsü serbest değildi bunu biz kaldırdık. AK Parti özgürlükleri getirdi daha önce bu ülkede Kürtçe konuşulamıyordu. Şimdi var mı öyle problem yok. Bizim atalarımız geçmişte de böyle yaptı. Biz de Osmanlı torunuysak onların başarılarını yakalamamız lazım.

Sizin maddi gücünüz yoksa kimse sizi konuşturmaz. Bizim Libya'da üstünlüğümüzü silah konusunda yaptığımız atılımlarla yaptık. Yunanistan ne söylerse söylesin bizim için önemli değildir. Yunanistan nereye adım atarsa atsın, Türkiye'nin SİHA ve gemilerini görüyor. Bu böyle de devam edecek.

Mehmet Özmen: HDP yapacakları yürüyüşte ısrarlı olduğunu gösteriyor. Bunun için ne diyeceksiniz.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Türkiye bir demokrasi ülkesidir. Türkiye'de kanunlar çerçevesinde neyiniz yasaklanıyor. Siz gidip teröre destek olursanız kanun icabı gereği yapılır. Bu devletin hakim ve savcısı görevini yapıyor. Kanunları çiğneyen herkes bunun bedelini mutlaka öder, terörle aranıza mesafe koymak zorundasınız.