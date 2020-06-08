AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan sert çıkış: Hangi yüzle?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan, kapalı kapılar ardında ittifak yaptıkları CHP ve İP'i zora sokacak bir açıklama geldi. Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır" dedi.

HDP'li Buldan'ın sözlerini değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP ve İP, ittifakı inkâr ediyordu. HDP, bir kez daha itiraf etmiş oldu. Milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, hangi yüzle dürüstlükten bahsediyor?" ifadelerini kullandı.

İşte Özalan'ın o tweeti: