AK Parti milletvekili aday listesi açıklanıyor

Aday belirleme sürecinde aday adayları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında üst komisyon ve onun altında bulunan 14 komisyon’da mülakata girecek.

Adalet ve Kalkınma Partisin'de 14 genel başkan yardımcısının liderliğinde oluşturulacak komisyonlarda aday adaylarıyla görüşme yapılacak ve ön eleme gerçekleştirilecek

Oluşturulacak komisyonlarda milletvekilleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkan yardımcıları, teşkilat başkan yardımcıları, eski bakan ve milletvekilleri yer alacak.

Alt komisyonlar da belirlenen isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki üst komisyona sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki üst komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra milletvekili adayları listesi en geç 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.

7 BİN 329 BAŞVURU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun yaptığı açıklamada, "7 bin 329 müracaat söz konusu. Bunun 5 bin 997 erkek, bin 332’si bayan, 498’i engelli, 18-25 yaş arası başvuru sayısı ise 468 oldu. Bu bir rekordur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sorgun, "81 ilimizde ve genel merkezde başvurular alındı. Yoğun bir başvuru oldu. 7 bin 329 müracaat söz konusu. Bunun 5 bin 997 erkek, bin 332’si bayan, 498’i engelli, 18-25 yaş arası başvuru sayısı ise 468 oldu. Bu bir rekordur" ifadesini kullandı.

"1 Kasım seçimlerinde başvuru sayısı 3 bin 702, 7 Haziran'da 6 bin 239’du. 1 Kasım’ın iki katına yaklaşan bir sayıda müracaat vardır" diyen Sorgun şöyle devam etti:

"Aday adaylarımızın yüzde 18’ini bayanlar teşkil etmektedir. Gençlerin ve engelli adaylar içerisinde bayanların da olduğunu düşünürsek bu rakam yüzde 20’lerin üzerine çıkacaktır. 24 Haziran seçimleri öncesi hepimiz için yepyeni bir zafer ışığı olarak bunu algılıyoruz. Milletvekillerinden başvuru yapan 293’tür. 23 milletvekilinin başvurusu söz konusu değildir. 5 Mayıs’ta temayül yoklamaları yapılacak, üç ilimiz istisna. Pazar günü İstanbul kongremiz var, Kayseri ve Ankara ise Pazartesi günü yapılacak. 21 Mayıs günü listelerimizi YSK’ya teslim etmiş olacağız."

AK PARTİ 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

Siyasi partilerin, seçim çevrelerine ait olan aday listelerini 21 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna(YSK) teslim etmesi gerekiyor.

Siyasi partilerin adaylarının başvuru belgelerindeki eksikleri tamamlamalarının son tarihi ise 25 Mayıs, 26 Mayıs’ da milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete' de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

27 Mayıs tarihine gelindiğinde geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve itirazlar karara bağlandıktan sonra 30 Mayıs Çarşamba günü YSK milletvekili kesin aday listelerini ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete' ye gönderecek.