AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç’tan Ahmet Türk’e tepki

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün 2014 yılından bu yana mağdur algısı oluşturup hizmet üretmemek için bahaneler öne sürdüğünü söyledi. Kılıç, son günlerde Artuklu ilçesinde yaşanan su kesintilerine de açıklık getirdi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün basın toplantısındaki söylemlerini eleştirerek HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanının 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sürecinde bile halka hiçbir proje sunmadan, sadece mağduriyet algısı oluşturarak seçim propagandası yaptığını dile getirdi.

“2014’ten bugüne mağduriyet algısı”

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç açıklamasında HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün 2014 yerel seçimlerinde de belediyenin yok denecek kadar borcu olduğu halde mağduriyet algısı oluşturduğunu kaydederek, “Seçildikten sonra da projeler yapmak ve halkın sorunlarına çözüm üretmek yerine, sırf halkın beklediği hizmeti yapmamak için bahaneler üretmeye çalışmaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan HDP adayının seçim sonrasında aleyhte yapmış olduğu açıklamalara aslında yabancı değiliz. Hafızamızı 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerine götürdüğümüzde, yine seçim sonucunda seçilen HDP’nin Büyükşehir Belediye Başkanının, bugünkü gibi benzer şekilde aleyhte açıklamalarda bulunduğu görülecektir. O tarihlerde Büyükşehir Belediyesinin yeni kurulmasına ve yok denecek derecede borcu olmasına rağmen, halka hizmet ve projeler sunmak yerine bugün olduğu gibi mağduriyet algısı oluşturmaya çalışmıştır” dedi.

“Hükümetimiz, kayyumu zorunlu olarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına atamıştır”

HDP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı, seçildiği 30 Mart 2014 tarihinden kayyumun atandığı Kasım 2016 tarihine kadar hiçbir proje yapmadığı söyleyen Kılıç, “Hiçbir projeyi gerçekleştirmediği, dikili tek bir eseri olmadığı, asıl amaçlarının yerel ve hizmet belediyeciliği olmadığı tüm Mardin halkı tarafından bilinmektedir. Mart 2014 yılındaki senaryo ve mağduriyet algısı bugün de yapılmaya çalışılmaktadır. Oysaki halkımız oluşturulan algılarla polemik değil, hizmet beklemektedir. 31 Mart tarihinden sonra göreve gelen HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanı, kolları sıvayıp projeler üretmek ve halka hizmet etmek yerine kayyum politikasını eleştirmeye ve kayyumun Kasım 2016 tarihinden, 31 Mart 2019 tarihine kadar yapmış olduğu proje ve hizmetleri karalamaya başlamıştır. Kuşkusuz ki demokrasiden yana olan partimiz ve hükümetimiz, kayyumu zorunlu olarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına atamıştır” diye konuştu.

“Kayyum döneminde Mardin daha huzurlu ve müreffeh bir ortama kavuşmuştur”

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandıktan sonra, Mardin halkının kısa süre içerisinde hayata geçirilen büyük projelerle daha huzurlu ve müreffeh bir ortama kavuştuğunu belirten Kılıç, "Neredeyse tüm kırsal mahallelerimiz olmak üzere tüm ilimizde sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Taziye evleri ihtiyacı olan her mahalleye yapıldı. Yine her mahallemize çocuk parkları tertip edildi. Yeşil alan, millet bahçesi ve daha sayamadığımız birçok alanda kayyumun hizmetlerini görmek mümkündür. Her şeyden önemlisi huzur ortamında yaşayabildiğimiz bir Mardin’in oluşmasıdır. Bizlerin de isteği Mardin’in asıl konumuna ulaşarak daha fazla turisti ağırlamasıdır” dedi.

İlk icraatları işten çıkarmalar

HDP’li Büyükşehir belediyesinin ilk icraatının sözde demokrasi, işçi ve emekçi hakkı savunucusu olanların işçilerin ekmeğiyle oynadığını kaydeden Kılıç, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Mardin’de 3 ilçe belediyesini kayyumdan 2 ilçe belediyesinin AK Partili bir belediye başkanı tarafından fark oluşturan hizmetler ile vatandaşa hizmet verdiğini söyleyen Faruk Kılıç, HDP’nin büyükşehir belediye başkanı gibi yapılan hizmetleri hiçe sayarak, halka yanlış bilgiler vererek karalamalar yapmak yerine, yerel ve hizmet belediyeciliği aşkı ile görevlerine devam ettiklerini söyledi. Kılıç, "Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MARSU) Dicle Elektrik A.Ş.’ne (DEDAŞ) olan borçlarından dolayı Mardin ili Artuklu ilçemizin içme suyu pompa istasyonunun elektriği belirli aralıklarla kesiliyor. Daha öncesinde Ramazan ayında yapılan kesintilerle ilgili AK Parti Mardin İl Başkanlığı ve AK Parti Mardin milletvekillerimizin girişimi ile sorun çözüme kavuşturulmuştu. Son bir haftadır tekrarlanan elektrik kesintisi ile ilgili olarak AK Parti İl Başkanlığımız milletvekillerimiz ile birlikte Bakanlık düzeyinde ve yerelde DEDAŞ yetkilileri ile sorunun çözümü için girişimlerde bulunulmuştur. Yapılan görüşmelerde DEDAŞ yetkilileri; MARSU’nun, 31 Mart seçimlerinden sonra doğan borçlarından ötürü kesintinin yapıldığını, 31 Mart seçimlerinden sonra Mardin Büyükşehir Belediye’sine bağlı MARSU’nun elektrik borcunu ödemediği ve vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmediğini bildirmiştir. Buna rağmen AK Parti Mardin İl Başkanlığımız ve milletvekillerimiz; DEDAŞ ve MARSU arasındaki alacak-borç ilişkisinin, elektrik kesintisi ile halkı susuz bırakarak mağdur ettiğini, sorunun bir an evvel çözümü için gereğinin yapılmasını ilgili yerlere bildirmiştir. Nihayetinde dört gün susuz kalan Artuklu ilçemiz, tarafların anlaşması ile tekrardan suya kavuşmuştur. Bu süreçte Artuklu halkının su problemini bir an önce çözmek yerine, gerçek dışı bilgiler ile halkımızı yanıltmaya çalışan HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşlarımızın dört gün boyunca susuz kalmasına sebep olmuştur. Belediyelerin görevi; halkı mağdur etmek değil, halka hizmet etmek ve halkı memnun etmektir” ifadelerini kullandı.