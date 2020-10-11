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Gündem AK Parti Mardin eski Milletvekili silahlı saldırıya uğradı
Gündem

AK Parti Mardin eski Milletvekili silahlı saldırıya uğradı

AK Parti Mardin eski Milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak’ta uğradığı silahlı saldırıda hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 13:12:00 - 2020-10-11 13:13:43
AK Parti Mardin eski Milletvekili silahlı saldırıya uğradı

Alınan bilgiye göre, 22. dönem Mardin Milletvekili iş adamı Süleyman Bölünmez, saat 10.00 sıralarında Şırnak’ta maden kömür ocakları sahasında incelemelerde bulunduğu esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Omzundan yaralanan Bölünmez, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Bölünmez, taburcu edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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