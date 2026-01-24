AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan: Daha Yapacak Çok İşimiz Var

İl Başkanı Bakan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle üstlendiğimiz AK Parti Malatya İl Başkanlığı görevimizin 1. yılını, hem bir muhasebe, hem bir vefa, hem de bir gelecek yürüyüşü olarak değerlendirmek üzere bir aradayız. 24 Ocak 2025’te görevi devralırken şunu çok net biliyorduk: Malatya, sıradan bir şehir değildir. AK Parti teşkilatı, sıradan bir yapı değildir. Bu dava, günü kurtarma davası değil; millete adanmış bir ömür davasıdır. Biz bu göreve; makam için değil, unvan için değil, milletimize hizmet etmek, Malatya’mıza omuz vermek için geldik. Ve hamdolsun, bir yıl boyunca bu anlayıştan bir an olsun sapmadık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şunu söyledik: ‘AK Parti, tabeladan ibaret değildir; AK Parti millete adanmış büyük bir ailedir, emektir, alın teridir.’ Bu anlayışla milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il yönetimimizle, ilçe başkanlarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla, meclis üyelerimizle, mahalle temsilcilerimizle ve sandık başkanlarımızla gece gündüz sahada olduk. Gururla ifade ediyorum ki çalışmalarımız sonucunda; göreve başladığımız tarihten bu yana 10.080 yeni üye kazandık, AK Parti Malatya teşkilatı olarak toplam üye sayımız 141.185’e ulaştı. Bu rakamlar milletimizin davamıza olan güveninin, inancının ve desteğinin açık bir göstergesidir. Bu başarı; il yönetimimizin uyumlu çalışmasının, teşkilatlarımızın fedakârlığının ve AK Parti’ye gönül veren her bir kardeşimizin emeğinin eseridir.”

İl Başkanı Bakan: “Vefa Bizim Siyasetimizin Temelidir”

Teşkilat kültürüne dair değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Bakan, şu ifadeleri kullandı: “Bu bir yıl boyunca yalnızca toplantılar yapmadık, yalnızca programlara katılmadık. Önceki dönem il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı ve teşkilatımıza yıllarını vermiş büyüklerimizi ziyaret ettik. Taziyelerde saf tuttuk, düğünlerde mutluluğu paylaştık, hastanelerde şifa diledik. Çünkü biz biliyoruz ki; vefa göstermeyen bir teşkilat, yarına yürüyemez.”

“Malatya’nın Her Meselesini Kararlılıkla Takip Ettik”

Ankara temaslarına da değinen İl Başkanı Ali Bakan, Malatya’nın her başlığını yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Bir yıl boyunca bakanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla ve milletvekillerimizle Ankara’da defalarca bir araya geldik. Malatya’nın her meselesini, her talebini ve her beklentisini ısrarla ve kararlılıkla takip ettik.”

“Malatya, Asrın Destanı’yla Ayağa Kalktı”

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Bakan, Asrın Destanı vurgusuyla konuşmasına devam etti: “Ve elbette bu bir yılın en büyük başlığı: Asrın Destanı. Bugün gelinen noktada Malatya’mız, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle yeniden ayağa kalktı. TOKİ konutlarıyla, şantiyeleriyle, kura çekimleriyle ve anahtar teslimleriyle Malatya, anka kuşu misali küllerinden doğdu. Bu süreçte başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya,Malatya’mızın yanında olan tüm bakanlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum.”

“Miting, Teşkilatımızın Gücünün En Açık Göstergesi Oldu”

6 Eylül’de gerçekleştirilen Malatya mitingine de değinen İl Başkanı Bakan, o günün anlamına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, 52 bin hemşehrimizin katılımıyla Malatya’mızda tarihi bir mitinge imza attık. O meydan şunu haykırdı: ‘Malatya Cumhurbaşkanının yanında, davasının arkasında’ Bu miting; teşkilatımızın gücünün, birliğinin ve inancının en açık göstergesi oldu. Bu vesileyle milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il yönetimimize, ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize ve AK Parti davasına gönül vermiş tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir yıl, birlikte başardıklarımızın sadece başlangıcıdır. Biz; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti’mizin millet odaklı siyaset anlayışıyla Malatya’mız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Daha yapacak çok işimiz var.”