AK Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Av. Zafer Çoktan’dan flaş açıklamalar

Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören’de Başkan Adayları belli olmaya başladı. Bunlardan biri de uzun yıllar AK Parti’de çeşitli görevler alan Av. Zafer Çoktan oldu. AK Parti ilçe Başkanlığı görevinden ayrılan Çoktan, AK Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Katıldığı bir televizyon programında kendi hayatından ve projelerinden bahseden Çoktan şu açıklamalarda bulundu:

Doğma büyüme Keçiörenliyim, aslen Ankara Kalecikli olsak da gözümüzü Osmangazi Mahallesinde açtık diyebilirim. İlkokulu Keçiören'de okuduktan sonra, Merkez İmamhatip Lisesi'ni bitirdim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum, hem geleneksel yapı vesilesiyle siyasetin içinde yer aldım. Lise yıllarında Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli görevlerde yer aldım. 2012 ve 2014 yılları arasında AK Parti Keçiören İlçe Başkan yardımcılığı 2014 yılında AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevi bana verildi. Çok hızlı bir şekilde birçok seçim gördük.

15 Temmuz Hain Darbe girişimi davalarında avukatlık yaptı

2015 yılındaki 15 Temmuz hain darbe girişimine şahit olduk. Keçiören darbe girişiminde en çok şehit ve gaziyi veren yerdir. 15 Temmuz davalarında birçok şehit yakınımızın da avukatlığını yaptım. İlçe Başkanlığına 8 ay bir ara verdim sadece. Pandemi sürecini de gördük, ekonomik olarak tam toparlanacağız derken Kahramanmaraş depremleri oldu. Yine kritik bir seçim yaşadık. AK Parti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu seçimi de tüm oyunlara rağmen kazandı. Ben Keçiören Belediye Başkanlığı görevine talip oldum. Bunu yaparken de kimseyi kırmadan bu sürece girdik. Bir yola çıktık müracaatını yaptık. Yasal süreç nedeni ile ilçe başkanlığı görevini de bıraktım. Keçiören halkına hizmet için yola çıktık.

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“Turgut Başkan’ın kararı beni yola çıkardı”

Ankara’ya büyük faydaları olan başkanlarımız olmuştur! Turgut Başkan da bunlardan biridir.

Ben uzun yıllar sayın Turgut Altınok ile çalıştım. Çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Turgut Başkan’ın da ismi Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için geçiyor. Umut ederiz ki tecrübeli ve milliyetçi muhafazakar bir yapısı olan Turgut Başkan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da olur. Bizim bütün belediye başkanlarımız değerlidir. Ankara’ya büyük faydaları olan başkanlarımız olmuştur. Turgut Başkan da bunlardan biridir. Onun isminin zikredilmesi doğaldır. Kendisi Büyükşehir için adaylığını zımni de olsa açıklaması benim yola çıkmama neden olmuştur.

Belediyecilik anlamında 1984 seçimleri yanılmıyorsam bir belediyecilik kültürü Keçiören’de oluşmuş. Allah nasip ederse görev alırsak, kafamda bir şablon oluşturdum. İnsan kaynakları çok önemlidir. Bu konuda da hazırlıklı olduğumu düşünüyorum. Şehirle ve kendinizle ilgili bir hayaliniz varsa bir şablon oluşur tabi kafanızda.

“Nasip olursa en büyük önceliğim kentsel dönüşüm projesi olacak”

Belediye işlerinin yürütülmesinin nasıl olduğuna ilişkin zaten bir tecrübemiz var. En büyük eksiği nedir derseniz Keçiören’in kentsel dönüşüm derim. Ne kadar önemli olduğunu Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördük. Depremde yıkılan evlerin çoğunun 2000 yılı öncesi olduğunu görüyoruz. Keçiören gibi Türkiye’nin bütün ilçelerinde bir kentsel dönüşüm sorunu olduğunu görüyoruz.

Mansur Yavaş kentsel dönüşümü engelledi

Turgut Altınok göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm için adım attı. Ancak atılan bütün adımlar CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından engellendi. Eğer nasip olur da ben göreve gelirsem ilk işim kentsel dönüşüm çalışması olacak.

Keçiören’de Kızlarpınarı Caddesi’nde bir binada tüp patlaması oldu. Yığma bir yapı ile yapılan bina da çöktü. Bizim en büyük avantajımız Keçiören’in zemininin sağlam olması. Bizim hayalimizdeki kentsel dönüşüm. Yolların genişlediği ve otoparkların olduğu binalar. Alanda karşılaştığımız en büyük sorun vatandaşların evler dönüşüme girdiğinde biz nerede kalacağız diyor. Rezerv alan oluşturmak da büyük bir öneme sahip bu durumda.

Bizim siyaseti bir kenara bırakıp şehrimizi ayağa kaldırmamız lazım. Bizim kentsel dönüşüm projemize Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mani oldu. Fatih Köprüsü Mansur Yavaş’ın seçim vaadiydi. Ancak bu tabi gerçekleştiremedi. Keçiören’e bir çivi bile çakmadığını söyleyebiliriz. Seçimler yaklaşınca birkaç yere asfalt attı sadece. Önümüzdeki seçimlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti kadroları tarafından yönetilirse halka hizmetten başka bir şey beklemem.

Yeni Akit: Yunus Bayar