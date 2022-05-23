AK Parti Kadın Kolları “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” buluşmasını Ankara’da gerçekleştiriyor

YENİ AKİT ANKARA

“Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” programında öncelikli hedef, buluşmaların 81 ilde gerçekleştirilmesi. Kırsal kalkınmaya, kadın girişimcilik oranının artırılmasına ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilen toplantılarda, iş kurmak ve meslek edinmek isteyen kadınlarla bir araya geliniyor. Kadınların işgücüne katılım oranlarının da artırılması amaçlanan, halka açık gerçekleştirilen buluşmalar bugüne kadar 65 ilde, yaklaşık 24 bin 795 katılımcı ile gerçekleştirildi.

İlki Nisan ayında Hakkari’de yapılan buluşmalar, kadınların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında düzenlenen toplantılarda kadınlara KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşların, kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatılıyor. Bunun yanı sıra ziyaret edilen ilde daha önce bu teşviklerden faydalanarak, işletme ve meslek sahibi olan kadınların başarı öyküleri örnek olarak gösteriliyor. Böylelikle kadınlar arası tecrübe transferi gerçekleştirilerek, Türkiye genelinde bir farkındalık yaratılması isteniyor. Proje sonucunda, sağlanan destekler hakkında bilgilendirilen kadınların, mevcut uygulamalardan faydalanmaları ve kırsal kalkınmanın gelişmesi bekleniyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ise bu projeyle kadınların hem yol göstericisi hem de destekçisi olma rolünü üstleniyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Genel Merkez Kadın Kolları Birim Başkanları’ndan oluşan heyet, 24 Mayıs 2022 tarihinde saat 14:00’de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkez’in de kadınlarla bir araya gelecek.