Ak Parti kaçkını İP'li Çömez'i bir de ODA TV'ciden öğrenin

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'e güvenen CHP'liler, Oda TV yazarı Hürrem Elmas'ın yazdıklarını okuyunca şoke oldu.

İP'li Çömez'in siyasi riyakarlıklarını yazan Elmasçı, Çömez'in kariyeri boyunca oynadığı ayak oyunlarını deşifre etti.

İP'li Çömez ile 2008 yılında tanıştığını söyleyen Hürrem Elmasçı, "Ergenekon İddianamesine göre; sayın Turhan Çömez’in AK Parti davası sebebiyle Paksüt çiftiyle yakınlaştığı ileri sürüldü. İddianameye göre amaçları, AK Parti'nin kapatılmasını önlemek değildi, kapatılmasını sağlamak idi! Kafanız karıştı değil mi çocuklar, AK Parti milletvekili nasıl partisinin kapatılmasına çalışırdı?" diye yazdı.

İP'li Çömez'in, Büyük Birlik Partisi'ne yakınlaşarak, Şenel Yediyıldız ile tanıştığını aktaran Elmasçı, "Sayın Yediyıldız, halen AK Parti'nin birinci sıradan milletvekilidir ve Sayın Çömez ile anılarını pek hoş olmayacak detaylarla meclis kulisinde anlatıyor." ifadelerini kullandı.

"Sayın Turhan Çömez, İstanbul Vakıf Gureba Hastanesinde uzman doktor Şenel Yediyıldız’a yaklaştı çünkü Karadenizli İstanbul İl Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok yakındı." diyen ODA TV yazarı, "Erdoğan İBB Başkanı olduğunda ne zaman Yediyıldız’ı çağırsa yanında mutlaka Çömez oluyordu. Aslında Erdoğan'ın, Turhan Çömez’e kanı hiç kaynamadı ama Yediyıldız’a da bir söz söyleyemedi." bilgisini aktardı.

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İP'li Çömez'in Erdoğan ile Yediyıldız'ın arasını bozduğunu vurgulayan Elmasçı, "O süreçte ilginç bir olay oldu; Çömez Bey'in dedikodusuyla Erdoğan, Sayın Yediyıldız’a küstü! Erdoğan'ın 'doktor' olarak yanında sadece Çömez Bey kalıverdi. İfadesine göre Erdoğan'ın omuz ameliyatında, 'gözlemci' olarak bulundu." dedi.

Hürrem Elmasçı yazısına şöyle devam etti:

İşte buradan çıktı; “özel doktor”, “özel kalem”, “özel danışman” sözleri… Oysa devlet kayıtlarında kamuda doktor olarak görev yaptığı ve maaşını aldığı kaydı var Çömez’in!

Bir de anlamıyorum, koskoca uzman doktor “özel kalem” olmayı niye kabul eder? Böyle bir şey yok. Ki Sayın Çömez olmayan şeyleri varmış gibi anlatma uzmanı sanki…

Keza anlayamıyorum Çömez Bey, Erdoğan'ın “çelik çekirdeğine” girmeyi neden çok istedi? Ve Erdoğan'ın, yakın çevresi tarafından sevilmedi, dışlandı. Niye? Neden kuşku duydular? Devam edeyim:

Meclis'e girmesi!

2002 seçimlerinde Turhan Çömez, Balıkesir dördüncü sıradan milletvekili adayı gösterildi. Kazanması beklenmiyordu; ancak Balıkesir’de DYP (yüzde 14), Genç Parti (yüzde 8), MHP (yüzde 7), ANAP (yüzde 5) gibi partiler ülke barajı altında kalınca Turhan Çömez son sekizinci sıradan meclise girdi… Siyasette şansa inanırım çocuklar…

Sağlık Bakanı olamayınca...

Söylenenlere göre Turhan Çömez, Ankara’ya adımını atar atmaz sorun kaynağı oldu; Sağlık Bakanı olmayı bekledi! Yapılmayınca morali çok bozuldu. “Ak Parti’den 15 doktor, 9 eczacı, 5 diş hekimi, 1 de veteriner milletvekili var biraz sabır göster” diye teselli edildi!

Sayın Çömez, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi yapıldı.

TBMM arşivinde Çömez...

Sayın Çömez’in görev yaptığı 22. dönem milletvekilliği sürecinde neler yaptığına TBMM arşivinden bulabilirsiniz. Doktor Çömez’in mesleği yerine ekonomi-para faaliyetlerine çok meraklı olduğunu görürsünüz!

İsteklerini bulamadığı o süreçte Başbakan Erdoğan ile de yolları kesin biçimde ayrıldı; hiç randevu alamadı çünkü.

Bu tavır üzerine Çömez Bey sesini duyurmak için “parti içi muhalefet” taktiğine başvurdu. Ankara’da çoğunluğu asker, politikacı, aydın, hukukçu vs. “ulusalcı” çevreler ile yakınlaştı.

Bunların başında Sayın Deniz Baykal vardı.

Verdiği demeçlerin sertliği artınca Ak Parti, "partiyi küçük düşürdüğü gerekçesiyle" 8 Nisan 2008'de partiden ihraç etti.

Yani çocuklar, bunca yaşıma geldim bazı politikacıları anlamakta hâlâ zorlanıyorum. Ve, bilmediklerimden hep korkuyorum…