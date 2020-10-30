AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kriz merkezinde açıklamalarda bulundu:

İZMİR (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Adeta zamana karşı bir yarış var. Bütün amaç, insanlarımızı sağ salim enkaz altından kurtarmayı başarmak." dedi.

Yıldırım, İzmir'in Bornova ilçesindeki kriz merkezinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla yaptığı basın açıklamasında, ekiplerin zamanla yarışırcasına çalıştığını söyledi.

Hasarlı binalarda arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "Adeta zamana karşı bir yarış var. Bütün amaç, insanlarımızı sağ salim enkaz altından kurtarmayı başarmak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, başta İzmir ve Egeliler olmak üzere büyük felaketi yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Kayıplarımız var, umut ederim ki sayıları daha fazla artmaz. Enkaz altındaki hemşehrilerimizi de sağ salim kurtarırız. Bunun için her türlü imkan gösterilmektedir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Adalet Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, Kızılay, AFAD, sivil toplum kuruluşları tam bir uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor."

Deprem anında Afyonkarahisar'da olduğunu, haber alır almaz İzmir'e geldiğini anlatan Yıldırım, "Sayın Vali'den, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan gerekli ilk bilgileri aldık. Arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlamaya çalışıyorlar. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Rabbim bir daha öyle afetleri yaşatmasın temennisinde bulunuyoruz. Bu faaliyetler tek bir insanımız kalmayana kadar devam edecek. Her tür tedbir alınıyor, artçılara karşı da vatandaşlarımızın çok daha duyarlı olmasında fayda var." şeklinde konuştu.