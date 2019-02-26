AK Parti itiraz etti! CHP'li ismin adaylığı düşürüldü
31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'den gelen itirazları değerlendiren Muğla İl Seçim Kurulu, CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.26 Şubat 2019 Salı 13:22
CHP'ye 31 Mart seçimleri öncesi şok bir haber geldi. Muğla İl Seçim Kurulu, AK Parti'den gelen itirazı değerlendirerek CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.
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