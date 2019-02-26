AK Parti itiraz etti! CHP'li ismin adaylığı düşürüldü 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'den gelen itirazları değerlendiren Muğla İl Seçim Kurulu, CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

CHP'ye 31 Mart seçimleri öncesi şok bir haber geldi. Muğla İl Seçim Kurulu, AK Parti'den gelen itirazı değerlendirerek CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.