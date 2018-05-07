AK Parti İstanbul'un yeni yönetimi
AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’nde, tek aday olarak gösterilen Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçildi.07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:28
AK Partiİstanbul İl Teşkilatı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkan Vekili, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla 6. Olağan İl Kongresini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim manifestosunu açıkladığı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’nde, tek aday olarak gösterilen Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan ve Divan Başkanlığını Genel Merkez Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş’ın yaptığı kongre Şenocak’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Kuruluşundan bugüne kadar İstanbul teşkilatlarında görev yapan teşkilat mensuplarına şükranlarını sunarak ahirete irtihal etmiş olanlara Allah’tan rahmet dileyen Bayram Şenocak, “İstanbul teşkilatımızı ilmik ilmik dokuyarak bugünlere getiren, önceki İl Başkanlarımız Alaettin Büyükkaya, Mehmet Müezzinoğlu, Aziz Babuşcu ve Selim Temurci ağabeylerime, en kalbi minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.
Kongrelerin teşkilatlar açısından bir tazelenme ve yeniden yapılanma süreci olduğunu kaydeden AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, 6. Olağan İl Kongresinin Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 yıllık bir aranın ardından yeniden Genel Başkan olarak onurlandırdığı ilk kongre olduğuna vurguladı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merakla beklenen seçim manifestomuzu açıklanacağına dikkat çekti.
İSTANBUL’UN KADERİ, TÜRKİYE’NİN KADERİDİR
İl Başkanı Bayram Şenocak, “Nasıl bir tarihi süreçten geçtiğimizin şuurundayız. 24 Haziran’ın taşıdığı büyük anlamın farkındayız. Oynanan oyunların, karanlık ittifakların, fitne, fesat, hülle ve ihanetlerin bilincindeyiz. Bu tarihi süreçte, AK Partili olmanın yüklediği büyük sorumluluğun idrakindeyiz. 16 Nisan referandumuyla birlikte siyasette başarı için artık yeni hedeflerin, yeni çıtaların gerektiğini biliyoruz. Ancak, şuurunda olduğumuz bir şey daha var: Biz, bağrından Recep Tayyip Erdoğan’ı çıkarmış İstanbul teşkilatıyız! İstanbul, her zaman Türkiye’nin siyasi kaderine yön veren en stratejik şehirdir. Bu nedenle de; İstanbul’un kaderi, Türkiye’nin kaderidir. İstanbul, Gazze’den, Kudüs’e Saraybosna’dan, Üsküp’e, Bakü’den Buhara’ya kadar koca bir kardeşlik coğrafyasındaki umut ve duaların adıdır. Rabbim nasip eder de sizlerin teveccühüyle bu yüce görevi devralırsak, İstanbul olma şuurunu, bir tek saniye bile aklımızdan çıkarmadan çalışacağız” şeklinde konuştu.
24 HAZİRAN’DA OYUNLARI BOZACAĞIZ
Şenocak, salonu dolduran coşkulu kalabalığa “Türkiye’nin dününü bugünüyle, bugününü yarınıyla buluşturan büyük lider Recep Tayyip Erdoğan’ı, şimdi de yeni sistemin ilk Başkanı yapmaya hazır mısın İstanbul?” diye seslendi. Salonda bulunanların tezahüratlı ‘evet’ cevabı üzerine “Maşallah! Maşallah! Allah sizlerden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hep birlikte 2019’da yeni dönemin ilk Başkan’ı yapacağız inşallah” yanıtını verdi.
Şenocak 24 Haziran seçimlerinde İstanbul’un önemini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Daha önce nasıl bütün oyunları bozup bütün karanlık umutları boşa çıkardıysak, inşallah 24 Haziran’da da bütün şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Eski Türkiye” hayali görenleri rüyalarından uyandıracağız. Görüyorsunuz; kardeşlerim, Bütün ihanet şebekeleri, koro halinde büyük liderimize saldırıyorlar. Onların derdi ‘kim seçilsin’ değil, ‘kim seçilmesin.’ ‘Kim olsun’ değil, ‘kim olmasın!’ Bir ufukları yok, bir vizyonları yok, bir projeleri yok! Sadece öfke, kin ve nefretten ibaretler! Çoğu zaman, bırakın siyasi ahlakı, insani ahlaktan bile yoksun bir söylem içindeler.”
ERDOĞAN DEMEK, MİLLİ OLMAK, YERLİ OLMAK DEMEKTİR.
Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazlum coğrafyaların umudu olduğunu söyleyen Şenocak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan, tek hayalleri Erdoğan’sız bir Türkiye. Çünkü, onlar da biliyor ki; Erdoğan demek, bağımsızlık demektir. Erdoğan demek, milli olmak, yerli olmak demektir. Erdoğan demek, zalimlere ‘one minute’ demektir! Erdoğan demek medeniyet demek, büyüyen Türkiye demektir. Erdoğan demek, emperyalistlerin, teröristlerin, darbecilerin sözcüsü olanlara inat. Milletin adamı olmak, adam gibi adam olmak demektir! 24 Haziranda Türkiye’nin istikrarı, istikbali ve istiklali için... Bu büyük milletin, daha çok refahı, daha çok sevinci, daha çok mutluluğu için... Büyük Türkiye’nin büyük lideri. Milletin adamı. Zalimlere düşman, mazlumlara yoldaş. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Başkan yapacağız inşallah!”
İŞTE İSTANBUL'UN YENİ YÖNETİMİ
Kongrede yapılan seçim sonucunda, tek aday olarak gösterilen Bayram Şenocak, oy birliği ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na seçildi. Şenocak başkanlığındaki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK
YÖNETİM KURULU ASİL
ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU
AHMET CİN
AKIN İLHAN
AYSUN ÇELİKLER
BARIŞ ÖZEROL
BÜNYAMİN DEMİR
CEMAL SARIHAN
DERVİŞ GÖKBÖRÜ AKSOY
EBRU SARACOĞLU
ELİF ŞAHİN KELEŞ
FATİH SADULLAH SELMAN
FATMA ZEHRA ŞENER
FATMA ZEYNEP ŞİŞMAN
FERHAT DAĞ
GÜLTEN DURDU
HABİL YAZICI
HAKAN BAHADIR
İREM SELAY ATAY
KEMAL UYUMAZ
MANSUR IŞIK
MEHMET CAN ERDÜNDAR
MEHMET FATİH AKTAŞ
MEHMET KIRMIZI
MEHMET YILDIZ
MELİH ECERTAŞ
MUHAMMET MALİK DURSUN
MUHAMMET VANLIOĞLU
MURAT MUSAOĞLU
MÜNİRE AYVACI
NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
NECATİ KARAGÖZ
NİLÜFER ARISOY
OSMAN DURMUŞ
ÖMER AYBERK CENGİZ
RABİA İLHAN
SALİH ÇAĞDAŞ
SEDAT ECİN
SEDAT ÖZDEMİR
SEVGİ YİĞİT
SEVİM SAYIM MADAK
SÜLEYMAN AYKAÇ
SÜMEYYE ESENYEL
TEMEL SİRKECİ
TÜLAY KALAV
ÜZEYİR IŞIK
YAŞAR BAŞ
YUNUS FIRAT AYDIN
ZEYNEL ABİDİN OKUL
ZEYNEP KANDUR
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