AK Parti İstanbul'un yeni yönetimi

AK Partiİstanbul İl Teşkilatı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkan Vekili, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla 6. Olağan İl Kongresini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim manifestosunu açıkladığı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’nde, tek aday olarak gösterilen Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan ve Divan Başkanlığını Genel Merkez Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş’ın yaptığı kongre Şenocak’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Kuruluşundan bugüne kadar İstanbul teşkilatlarında görev yapan teşkilat mensuplarına şükranlarını sunarak ahirete irtihal etmiş olanlara Allah’tan rahmet dileyen Bayram Şenocak, “İstanbul teşkilatımızı ilmik ilmik dokuyarak bugünlere getiren, önceki İl Başkanlarımız Alaettin Büyükkaya, Mehmet Müezzinoğlu, Aziz Babuşcu ve Selim Temurci ağabeylerime, en kalbi minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.

Kongrelerin teşkilatlar açısından bir tazelenme ve yeniden yapılanma süreci olduğunu kaydeden AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, 6. Olağan İl Kongresinin Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 yıllık bir aranın ardından yeniden Genel Başkan olarak onurlandırdığı ilk kongre olduğuna vurguladı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merakla beklenen seçim manifestomuzu açıklanacağına dikkat çekti.

İSTANBUL’UN KADERİ, TÜRKİYE’NİN KADERİDİR

İl Başkanı Bayram Şenocak, “Nasıl bir tarihi süreçten geçtiğimizin şuurundayız. 24 Haziran’ın taşıdığı büyük anlamın farkındayız. Oynanan oyunların, karanlık ittifakların, fitne, fesat, hülle ve ihanetlerin bilincindeyiz. Bu tarihi süreçte, AK Partili olmanın yüklediği büyük sorumluluğun idrakindeyiz. 16 Nisan referandumuyla birlikte siyasette başarı için artık yeni hedeflerin, yeni çıtaların gerektiğini biliyoruz. Ancak, şuurunda olduğumuz bir şey daha var: Biz, bağrından Recep Tayyip Erdoğan’ı çıkarmış İstanbul teşkilatıyız! İstanbul, her zaman Türkiye’nin siyasi kaderine yön veren en stratejik şehirdir. Bu nedenle de; İstanbul’un kaderi, Türkiye’nin kaderidir. İstanbul, Gazze’den, Kudüs’e Saraybosna’dan, Üsküp’e, Bakü’den Buhara’ya kadar koca bir kardeşlik coğrafyasındaki umut ve duaların adıdır. Rabbim nasip eder de sizlerin teveccühüyle bu yüce görevi devralırsak, İstanbul olma şuurunu, bir tek saniye bile aklımızdan çıkarmadan çalışacağız” şeklinde konuştu.

24 HAZİRAN’DA OYUNLARI BOZACAĞIZ

Şenocak, salonu dolduran coşkulu kalabalığa “Türkiye’nin dününü bugünüyle, bugününü yarınıyla buluşturan büyük lider Recep Tayyip Erdoğan’ı, şimdi de yeni sistemin ilk Başkanı yapmaya hazır mısın İstanbul?” diye seslendi. Salonda bulunanların tezahüratlı ‘evet’ cevabı üzerine “Maşallah! Maşallah! Allah sizlerden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hep birlikte 2019’da yeni dönemin ilk Başkan’ı yapacağız inşallah” yanıtını verdi.

Şenocak 24 Haziran seçimlerinde İstanbul’un önemini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Daha önce nasıl bütün oyunları bozup bütün karanlık umutları boşa çıkardıysak, inşallah 24 Haziran’da da bütün şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Eski Türkiye” hayali görenleri rüyalarından uyandıracağız. Görüyorsunuz; kardeşlerim, Bütün ihanet şebekeleri, koro halinde büyük liderimize saldırıyorlar. Onların derdi ‘kim seçilsin’ değil, ‘kim seçilmesin.’ ‘Kim olsun’ değil, ‘kim olmasın!’ Bir ufukları yok, bir vizyonları yok, bir projeleri yok! Sadece öfke, kin ve nefretten ibaretler! Çoğu zaman, bırakın siyasi ahlakı, insani ahlaktan bile yoksun bir söylem içindeler.”

ERDOĞAN DEMEK, MİLLİ OLMAK, YERLİ OLMAK DEMEKTİR.

Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazlum coğrafyaların umudu olduğunu söyleyen Şenocak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan, tek hayalleri Erdoğan’sız bir Türkiye. Çünkü, onlar da biliyor ki; Erdoğan demek, bağımsızlık demektir. Erdoğan demek, milli olmak, yerli olmak demektir. Erdoğan demek, zalimlere ‘one minute’ demektir! Erdoğan demek medeniyet demek, büyüyen Türkiye demektir. Erdoğan demek, emperyalistlerin, teröristlerin, darbecilerin sözcüsü olanlara inat. Milletin adamı olmak, adam gibi adam olmak demektir! 24 Haziranda Türkiye’nin istikrarı, istikbali ve istiklali için... Bu büyük milletin, daha çok refahı, daha çok sevinci, daha çok mutluluğu için... Büyük Türkiye’nin büyük lideri. Milletin adamı. Zalimlere düşman, mazlumlara yoldaş. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Başkan yapacağız inşallah!”



İŞTE İSTANBUL'UN YENİ YÖNETİMİ

Kongrede yapılan seçim sonucunda, tek aday olarak gösterilen Bayram Şenocak, oy birliği ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na seçildi. Şenocak başkanlığındaki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK

YÖNETİM KURULU ASİL

ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU

AHMET CİN

AKIN İLHAN

AYSUN ÇELİKLER

BARIŞ ÖZEROL

BÜNYAMİN DEMİR

CEMAL SARIHAN

DERVİŞ GÖKBÖRÜ AKSOY

EBRU SARACOĞLU

ELİF ŞAHİN KELEŞ

FATİH SADULLAH SELMAN

FATMA ZEHRA ŞENER

FATMA ZEYNEP ŞİŞMAN

FERHAT DAĞ

GÜLTEN DURDU

HABİL YAZICI

HAKAN BAHADIR

İREM SELAY ATAY

KEMAL UYUMAZ

MANSUR IŞIK

MEHMET CAN ERDÜNDAR

MEHMET FATİH AKTAŞ

MEHMET KIRMIZI

MEHMET YILDIZ

MELİH ECERTAŞ

MUHAMMET MALİK DURSUN

MUHAMMET VANLIOĞLU

MURAT MUSAOĞLU

MÜNİRE AYVACI

NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

NECATİ KARAGÖZ

NİLÜFER ARISOY

OSMAN DURMUŞ

ÖMER AYBERK CENGİZ

RABİA İLHAN

SALİH ÇAĞDAŞ

SEDAT ECİN

SEDAT ÖZDEMİR

SEVGİ YİĞİT

SEVİM SAYIM MADAK

SÜLEYMAN AYKAÇ

SÜMEYYE ESENYEL

TEMEL SİRKECİ

TÜLAY KALAV

ÜZEYİR IŞIK

YAŞAR BAŞ

YUNUS FIRAT AYDIN

ZEYNEL ABİDİN OKUL

ZEYNEP KANDUR