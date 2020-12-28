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Aktüel AK Parti, İstanbul'da 10 ilçe başkan adayını belirledi
Aktüel

AK Parti, İstanbul'da 10 ilçe başkan adayını belirledi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:01:03 -
AK Parti, İstanbul'da 10 ilçe başkan adayını belirledi

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin Beşiktaş, Sarıyer, Avcılar, Bahçelievler, Eyüpsultan, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar ilçe kongreleri için başkan adayları açıklandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleştirilecek kongrelerin başkan adaylarının genel merkez ile yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belirlendiğini duyurdu.

İlçe başkanlıklarının 7. olağan kongrelerinin yapılacağını hatırlatan Şenocak, Beşiktaş'ta Tülin Hattat, Sarıyer'de Halil İbrahim Kurşun, Avcılar'da Abdullah Küçükoğlu, Bahçelievler'de Fatih Tuna, Eyüpsultan'da Muhammet Vanlıoğlu, Bağcılar'da Rüstem Tüysüz, Gaziosmanpaşa'da Fatih Aydemir, Kadıköy'de Fatih Kaya, Beyoğlu'nda Abdullah Enes Özkan, Üsküdar'da Erdem Demir'in başkan adayı olarak belirlendiğini bildirdi.

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