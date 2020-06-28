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Aktüel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan Küçükçekmece'deki balık ölümlerine ilişkin açıklama:

"Yalanlar ve algı operasyonlarıyla geçen koca 1 yılın ardından; Haliç can çekişiyor, Riva'ya zehir akıyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-28 22:52:54 -
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan Küçükçekmece'deki balık ölümlerine ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şenocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yalanlar ve algı operasyonlarıyla geçen koca 1 yılın ardından; Haliç can çekişiyor, Riva'ya zehir akıyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor." ifadelerine yer verdi.

Şenocak, "EkoFelaket" etiketiyle "İBB Başkanı İstanbul'u 25 yıl öncesinin karanlık günlerine sürüklüyor." paylaşımı yaptı.


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