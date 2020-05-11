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Aktüel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 22:27:30 -
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen bir videosunu paylaştı.

Şenocak paylaşımında "Allah'ım; bize milleti gibi inanan, milleti gibi yaşayan, milleti gibi okuyan bir Cumhurbaşkanı verdiğin için sana hamdüsenalar olsun." ifadelerini kullandı.

Videoda Şura Suresi'nin 9-13 ayetlerini okuduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tilaveti öğle namazından sonra yaptığı öğrenildi.

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