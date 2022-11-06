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Aktüel AK Parti İl Başkanı'nın ağabeyi hayatını kaybetti
Aktüel

AK Parti İl Başkanı'nın ağabeyi hayatını kaybetti

Rize'nin İyidere ilçesinde üzüm toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 23:14:00 -
AK Parti İl Başkanı'nın ağabeyi hayatını kaybetti

Rize'nin İyidere ilçesinde üzüm toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Merkez Mahallesi'nde üzüm toplamak için evinin bahçesindeki asmanın sarılı olduğu kızılağaca çıkan Şadan Mete (62), yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Ailesinin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şadan Mete'nin AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin ağabeyi olduğu öğrenildi.

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