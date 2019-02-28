0553 313 94 23

AK Parti İl Başkanı Özmen; "28 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız"

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 28 Şubat darbesiyle ilgili yaptığı açıklamada; “Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi” dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:35
AK Parti İl Başkanı Özmen; "28 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız"

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 28 Şubat darbesiyle ilgili yaptığı açıklamada; “Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi” dedi.


AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Post Modern Darbe’ olarak isimlendirilen 28 Şubat Darbesi’nin yıl dönümünde bir basın açıklaması yapıldı.


Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Ömer Özmen, “Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. ‘Post Modern Darbe’nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur” dedi.



“Darbeciler 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular” diyen Özmen, şöyle konuştu: “Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat’ta ikna olmadık! O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat’taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye’nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren bizlere güvenip teveccühüne layık gören aziz milletimize saygılarımızı sunuyoruz. Halkın yanında yer alarak demokrasiye ve özgür iradeye sahip çıkan siz basın mensuplarımıza da katkılarınız için teşekkür ederiz”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:35
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "FETÖ 28 Şubat sayesinde devlete sızdı"
    1. "FETÖ 28 Şubat sayesinde devlete sızdı"
    2. FETÖ’nün örgüt evinde yakalanan kadın..
    3. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da
    5. 22 gündür kayıp olan Ercan Büyükaydın..
    6. DP, Ayfer Yılmaz için adaylık..
    7. Dolandırıcılıkta çığır açtı
    8. "Ham kürkte ÖTV’nin kalkması kıymetli..
    9. 15 Temmuz şehidinin ailesine..
    10. 28 Şubat'ta kapılarına zincir vurulan..
    11. AFAD yönetimi Vali Pekmez ile bir..
    12. Tekirdağ’ın prestijli caddesinde çile..
    13. Cumhur İttifakı adayı Şirin: "İlk..
    14. İl Özel İdare karla mücadele ekipleri..
    15. Türkiye-AB YDED ortak bildirisi
    16. BM Suriye raporu: "(YPG/PKK) SDG'nin..
    17. "Serrac ile Hafter, Libya'da seçimler..
    18. Diyarbakır’da ele geçirilen 800 yıllık..
    19. Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı..
    20. BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri..
    21. Verem Savaş Derneği’nden ödeme tepkisi
    22. Büyükşehir Kayak Takımı Dünya..
    23. İŞKUR 200 banka memuru alımı 2019|..
    24. Başkanı Günaydın motosikletçilerle..
    25. Siirt’te kapanan köy yolları için..
    26. Edirne'de 364 göçmen yakalandı
    27. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    28. Kırgızistan'ın kalkınmasına "kardeş..
    29. Bakan Selçuk: “Bakanlık olarak..
    30. 800 yıllık kitap İstanbul'da incelenecek
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."