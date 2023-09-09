AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran’dan veda

AK Parti İl Başkanlığında AK Parti Genel Başkan Yardımıcsı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey ile İl Kadon Kolları Başkanı Meral Cengiz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Uysal’ın da katıldığı toplantıda veda eden Ekrem Başaran görev süresinde kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Yerel seçimlere de değinen Ekrem Başaran başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 2019’da kaybedilen ilçeleri tekrar kazanacaklarını ifade etti.

Başaran: “Önümüzde yerel seçimler var”

Görevinden affını isteyen ve genel merkez tarafından kabul edilen Ekrem Başaran yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Elhamdülillah Bütün dünyanın pür dikkat takip ettiği ve birçoklarının da manipüle etmek istediği Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini kazandık. Şimdi önümüzde 2024 Yerel Seçimlerimiz var. Balıkesir’de bu seçimleri kazanacak, AK Partili olmaktan onur duyan, canla başla çalışmaya ant içmiş bundan da keyif alan bir teşkilat var. Başkanlar değişir yönetimler değişir ama istikametin ve ruhun asla değişmediği bir teşkilat var. Merkezi Hükümet ile uyum içerisinde çalışacak Belediyeciliğin kitabını yazmış Ak kadroların seçilebilmesi için canla başla bu teşkilatlarımız yine çalışacaktır Allah’ın izniyle .

“İnanıyorum ki yine kazanacağız”

Genel Başkanımızın tensipleri ve genel merkezimizin onayı ile her Türlü yetkinliğe ve donanıma sahip, milli ve manevi değerlerimizi kendine referans kabul eden, yöresiyle dokusuyla uyumlu ,Milletimizin gönlüne girebilecek adaylarımız ile Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde bu seçimleri de kazanacağız inşallah. Türkiye için Balıkesir için En doğrusu Ak parti sloganıyla Türkiye Yüzyılı için, Türkiye’miz için, Balıkesir’imiz için diliyoruz ve inanıyoruz ki kazanacağız

“Gönül yorgun düşerse yürek dilsiz kalır”

AK Parti Balıkesir İl Başkanı olarak, öznesi Balıkesir Olan, insani ve İslami her konuyu kendimize vazife edindik, bunu yaparken de akmayan nehre köprü vadeden politikacı olmadık. Adaletli ve dürüst olduk. Bazen hoşlanılmasa da hayır dedik. Olmaz dedik. Ancak kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi de kimseye reva görmedik. Şiarımız Abdürrahim Karakoç üstadın şu dizeleri oldu; Amma gel gelelim gönül yorgun düşerse yürek dilsiz kalırmış, insan herkese yetişir de kendine geç kalırmış. Biz de şimdi bu noktaya geldik. Ben aciz ve fakat 4 yıla yakın bu şehre il başkanlığı yapmış Ekrem Başaran olarak son sözüm, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığımın nihayetlendiği bu günden itibaren , Hak ve Hakikat Davamızın siyasi hareketi olan AK Partimizin dimdik bir neferi olarak bu yol ve davada istikamet üzere tevazu ve sadakat ile olacağımı iftiharla ifade etmek isterim. Sürçü lisan ettiysem affola. Hepiniz haklarınızı helal ediniz. Ben varsa hakkımı helal ediyorum.”

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