  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti iktidarda ise, Anayasa’yı niye değiştiremiyor?
Gündem

AK Parti iktidarda ise, Anayasa’yı niye değiştiremiyor?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu "AK Parti iktidarda ise, Anayasa’yı niye değiştiremiyor?" başlıklı yazısında önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 10:56:00 -
AK Parti iktidarda ise, Anayasa’yı niye değiştiremiyor?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu "AK Parti iktidarda ise, Anayasa’yı niye değiştiremiyor?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında dikkat çeken ifadeler kullanan Karahasanoğlu, "Erdoğan bugün iktidarda mı? Dürüstçe cevap versinler.." dedi.

İşte Ali İhsan Karahasaoğlu'nun bugünkü yazısı: 

14 Mayıs 1950’de, tek parti dönemi bitmişti.

Şimdi 14 Mayıs 2023’e hazırlanıyoruz..

Bu sefer “Tek parti dönemi”nin tüm kırıntılarının da temizlenmesine karar verilecek..

Hüsamettin Cindoruk istediği kadar, “14 mayıs 1950’de halk iktidarı değiştirmiştir” şeklinde doğru tespit ile başlayıp, “Erdoğan, Menderes benzetmesini yanlış yapıyor. Menderes muhalefetti, kazandı” desin..

Gerçekten de, 14 mayıs 2023’te, “Yeter söz milletin” denilecek.

Erdoğan muhalefette değil ki, iktidarda. İktidarda iken tekrar iktidara gelen için “yeter” denilmez ki, muhabbetini boşversinler..

Erdoğan 14 mayıs 2023’te seçildiğinde, gerçekten seçilmiş olacak, gerçekten iktidar olacak..

Erdoğan bugün iktidarda mı?

Dürüstçe cevap versinler..

2002’de tek başına Anayasa’yı değiştirecek çoğunlukla TBMM’ye giren AK Parti iktidarda mıydı ki, şimdi MHP ve BBP ile birlikte, Anayasa’yı değiştirme değil, Anayasa değişikliğini referanduma götürecek nitelikli çoğunluğa bile sahip olmayan AK Parti iktidarda olsun..

Şu an başörtü ile ilgili anayasa değişikliğini, AK Parti yapamıyor. Bırakın AK Parti’yi, Cumhur İttifakı bile yapamıyor..

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!..

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

TÜRKİYEYİ KURTARACAK TEK ANAYASA KURAN ANAYASASI VE KANUNLARIDIR,, NEDEN BİLİYORMUSUNUZ,,, ÇÜNKÜ İÇİMİZDE TÜRKİYE NUFÜSÜNÜN % 20 VATAN HAİNİ YANİ *** VATANSIN TÜRK VATANDAŞI ,, BUNLAR EMİN OLUN KURAN ANAYASASI GELİRSE ERTESİ GÜN ÖNCE ALLAHIN SONRA ECDADIN BİZ EMANET ETTİĞİ BU TOPRAKLARDA BİR VATAN HAİNİ KALMAZ HEPSİ GAVUR KARDEŞLERİNE AVRUPAYA MÜLTECİ OLARAK KAÇARLAR ,,, AMA YÜREKLİ BİRİSİ VARMI BUNU YAPAN,,, HİÇ SANMAM,, ZATEN KURAN ANAYASASI GELMEDİKÇE AK PARTİ BİZDEN OY BEKLEMESİN,,,

Mehmet

Anayasa isi e geliyor.Yasa var iken uygulamayanlar yasa cikarir mi.Hirsizlik yilsuzluk israg bir elde.E dis mihraklar tek adam mi ister meclis mi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23