Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu "AK Parti iktidarda ise, Anayasa’yı niye değiştiremiyor?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında dikkat çeken ifadeler kullanan Karahasanoğlu, "Erdoğan bugün iktidarda mı? Dürüstçe cevap versinler.." dedi.

İşte Ali İhsan Karahasaoğlu'nun bugünkü yazısı:

14 Mayıs 1950’de, tek parti dönemi bitmişti.

Şimdi 14 Mayıs 2023’e hazırlanıyoruz..

Bu sefer “Tek parti dönemi”nin tüm kırıntılarının da temizlenmesine karar verilecek..

Hüsamettin Cindoruk istediği kadar, “14 mayıs 1950’de halk iktidarı değiştirmiştir” şeklinde doğru tespit ile başlayıp, “Erdoğan, Menderes benzetmesini yanlış yapıyor. Menderes muhalefetti, kazandı” desin..

Gerçekten de, 14 mayıs 2023’te, “Yeter söz milletin” denilecek.

Erdoğan muhalefette değil ki, iktidarda. İktidarda iken tekrar iktidara gelen için “yeter” denilmez ki, muhabbetini boşversinler..

Erdoğan 14 mayıs 2023’te seçildiğinde, gerçekten seçilmiş olacak, gerçekten iktidar olacak..

Erdoğan bugün iktidarda mı?

Dürüstçe cevap versinler..

2002’de tek başına Anayasa’yı değiştirecek çoğunlukla TBMM’ye giren AK Parti iktidarda mıydı ki, şimdi MHP ve BBP ile birlikte, Anayasa’yı değiştirme değil, Anayasa değişikliğini referanduma götürecek nitelikli çoğunluğa bile sahip olmayan AK Parti iktidarda olsun..

Şu an başörtü ile ilgili anayasa değişikliğini, AK Parti yapamıyor. Bırakın AK Parti’yi, Cumhur İttifakı bile yapamıyor..

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