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Gündem Düne kadar: “Sandık.. Sandık.. Sandık” Bugün: “Yandık.. Yandık.. Yandık”
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Düne kadar: “Sandık.. Sandık.. Sandık” Bugün: “Yandık.. Yandık.. Yandık”

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Düne kadar: “Sandık.. Sandık.. Sandık” Bugün: “Yandık.. Yandık.. Yandık”" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-01-20 10:38:00 - 2023-01-20 10:39:19
Düne kadar: "Sandık.. Sandık.. Sandık" Bugün: "Yandık.. Yandık.. Yandık"

Ali İhsan Karahasanoğlu, sürekli erken seçim çağrısı yapan muhalefetin, seçim tarihi erkene alınınca geri vites yapmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Muhalefetin haline bakıp da, şaşıp kalmayan var mıdır?

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından..

Mahalli seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya’yı AK Parti’den, Adana’yı da MHP’den aldıkları için, “Erken seçim istiyoruz” dediler..

O günden bu yana.

Hemen her fırsatta.

Döviz üzerinden oynanan dış operasyonlarda..

Dünya genelinde, hemen her ülkenin çaresiz kaldığı korona salgınında..

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sebebi ile yaşanan ekonomik darboğazın günlük hayatımızı etkilediği her aşamada..

“Erken seçim.. Erken seçim.. Sandık.. Sandık.. sandık” diyen muhalefet..

Şimdi anayasal süresini dikkate aldığınızda 45 ay kalan seçimlerin, üniversite imtihanı, hac dönemi gibi makul gerekçeler sebebi ile bir veya iki ay öne alınmak istendiğinde..

Muhalefet “Yandık.. Yandık.. Yandık” modunda itirazla geliştirmeye başladılar..

Şaka yapmıyorum..

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Yorumlar

çare yok

dubaraları yemedi kimisininde Volkan ağzı gibi yanmaya başladı sanki söndürecek bir şey varmış gibi kimisininde sibopları su kaçırıyor contaları bozulmuş sonuç çareleri yok

Mustafa

Bu sözcü kadar okurlarını küçük düşüren, aklıyla alay eden bir gazete yoktur.
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