AK Parti içindeki kimi 'elemanlar' da bu işin 'kullanışlı aptalı' olmak için birbirleriyle yarışmışlardı! İlk kez ellerinde patlatıldı

Salih Tuna, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı siyasi krizler ve bu krizlerin üstesinden gelinme süreçlerini masaya yatırdı. Türkiye'nin siyasi istikrarına yönelik tehditler ve bu tehditlerle başa çıkma yöntemlerine dair değerlendirmelerde bulunan Tuna, 2013 yılındaki 17-25 Aralık yargı darbesine de ayrı bir parantez açtı. "Unutmuş olamazsınız, o tarihlerde AK Parti içindeki kimi 'elemanlar' da dâhil, memlekette ne kadar siyaset esnafı varsa hepsi birden, FETÖ'nün işbu darbesinin 'kullanışlı aptalı' olmak için birbirleriyle yarışmışlardı" diyerek konuyu Ankara Emniyeti'nden üst düzey kamu görevlilerinin, Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütü üzerinden hazırladıkları kumpasa getiren Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"TSK, 27 Nisan 2007'de, Cumhurbaşkanlığı seçimine "laiklik" gerekçesiyle "müdahale" etmek istemiş, bildiri yayınlamıştı.

"E-muhtıra" tesmiye edilmişti hani.

Siyaset sonuç itibarıyla bu badireyi atlatmış ama maruz kalmaya engel olamamıştı.

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Aynı şekilde, 28 Mayıs 2013'te "Gezi kalkışmasını" da atlatmıştı ama maruz kalmaktan yine kurtulamamıştı. (Ki, toplumsal fay hatlarını tarumar etmesi bakımından söz konusu kalkışma milat olmuştu.)

Çok geçmeden, 17-25 Aralık 2013'te, demokratik irade, "yolsuzluk susturuculu" otonom yargı darbesine maruz kaldı.

Unutmuş olamazsınız, o tarihlerde AK Parti içindeki kimi "elemanlar" da dâhil, memlekette ne kadar siyaset esnafı varsa hepsi birden, FETÖ'nün işbu darbesinin "kullanışlı aptalı" olmak için birbirleriyle yarışmışlardı.

Hiçbir iktidarın dayanamayacağı mahut darbe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısık sesiyle meydan meydan direnişi sayesinde atlatıldı.

Gelgelelim, maruz kalma durumunda bir değişiklik olmadı. En son olarak da 15 Temmuz 2016'da bu aziz millet Gladyo darbesine maruz kaldı.

Hülasa, muhtıra, kumpas ve darbe girişimlerinin hiçbirine maruz kalmadan engel olunamadı.

İlk kez, Ankara Emniyeti'nden üst düzey kamu görevlilerinin, Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu bir suç örgütü üzerinden hazırladıkları kumpasa "demokratik siyasi irade" maruz kalmadan engel olundu.

İlk kez bir kumpas, kuklacının da kuklacıların da ellerinde patlatıldı.

Ve ilk kez bilumum Cevherigillerin hevesleri kursaklarında kaldı."