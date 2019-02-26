AK Parti heyetinden Arapgir’e çıkarma

AK Parti heyeti, Arapgir İlçesi’ni ziyaret ederek Arapgir Belediye Başkan Adayı Rıza Murat Türksoy’un proje tanıtım toplantısına katıldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, partililerle birlikte Arapgir İlçesi’ni ziyaret eti.

Toplantıda konuşan AK Parti Arapgir Belediye Başkan Adayı Rıza Murat Türksoy, "İnsan şehri inşa ederken aslında insan taşıyla toprağıyla kendini inşa eder. Gönlü taş olanın şehri taş olur, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur. Arapgir, bu anlamda bizimde sevdamız. Arapgir, bizimde aşkımız olacak" dedi.

Projeleri ve yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Türksoy, Arapgir’i gülistan yapmak için ilk etapta 44 proje hazırladıklarını kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Arapgir’in naif insanları memleketi olduğunu ifade ederek, "Arapgir, gerçekten Malatya’mızın en güzel ilçelerinden birisi. Arapgir’imize size yakışır bir şekilde bir belediye başkan adayımız var. Murat Bey, gerçekten devlet içerisinde bürokraside çok büyük tecrübeleri olan, İl Özel İdaresi döneminde Malatya’mızı çok iyi tanıyan ama aynı zamanda da Arapgir’i çok iyi bilen, yine Malatya’mız büyükşehir olduktan sonra Yeşilyurt’ta hizmet eden ve geçmiş tecrübelerini belediyecilikle taçlandıran bir kardeşimiz. Ben, Arapgir’in inşallah sizin desteklerinizle, çok güçlü bir şekilde Murat Bey’i seçeceğiz. Malatya’mızda büyükşehir ve 11 ilçe belediyemiz vardı inşallah 31 Mart’ta 2 ilçemizi de alarak, 14-0 yapmamamız lazım" diye konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Arapgir Belediye Başkan Adayı Rıza Murat Türksoy’un hem İl Özel İdare’den hem de Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunması nedeniyle belediyecilik tecrübesiyle Arapgir’e çok güzel hizmetler yapacağını ifade etti.

Koca, AK Partili belediyeciliği bilmeyenlerin Arapgir’e hizmet edemeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Seçilirsek AK Parti’ye geçeriz diyenlere inanmayın. Trenden inen bir daha bu trene binemez. Cumhurbaşkanımız bunu çok açık ifade ediyor. Bizde onun sözlerini aynen tekrarlıyoruz. AK Parti treninden inen hele de çizgisini 180 derece değiştiren birinin AK Parti trenine bir daha binmesi mümkün değildir. Öyle gelip, Arapgirli hemşerilerimizin aklını çelmeye çalışanlara prim vermeyin. AK Parti’ye rakip olup, seçim kaybetmesi için her türlü hileyi uygulayanların AK Parti’ye geçmeleri mümkün değil, biz kendi yolumuza bakıp, hizmetlerimizi anlatacağız. Yapacaklarımızı anlatıp, hemşerilerimizle gönül bağımızı güçlendireceğiz. Başkalarının dedikodularına fırsat vermeyeceğiz, inanmayacağız."

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise Arapgir’in devlete ve millete hem geçmişte hem de bugün hizmet eden ünlü şahsiyetlerin doğup, büyüyüp, yaşadığı topraklar olduğunu ifade etti.

AK Parti Arapgir Belediye Başkan Adayı Rıza Murat Türksoy’un kibar ve naif olmasının yanı sıra devlet terbiyesi tecrübesi gördüğünü dile getiren Gürkan, “Devlet tecrübesi ve terbiyesi çok önemlidir. Aile terbiyesi gibi önemlidir. O anlamda Murat kardeşimle takım ruhu içerisinde burada hep birlikte ele ele vererek hem Arapgir’imizi hem Malatya’mızı hem de diğer ilçelerimizi ayağa kaldıracağız. Benim sizlere olan güvenim tamdır. İnşallah bu takım, ekip Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında ele ele, gönül gönüle vererek ve bunu sizlerle birlikte taçlandırarak, Malatya’nın 13 ilçesinde ve büyükşehir olmak üzere Türkiye’de rekor bir oy ile Türkiye’ye siyasette sevginin, muhabbetin ve gönül belediyeciliğinin temayüz ettiği rol model örneğini vereceğiz" dedi.

Gürkan, bir makama gelindiğinde o makamın hakkını vermek gibi bir sorumluluklarının olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece o gün için hizmet etme veya da seçildiğin dönem için hizmet etme anlayışı içerisinde biz hiç olmadık. Geçmişin, günün ve geleceğin nasıl belediye başkanı oluruz, o vizyonda çalıştık. Biz gelmeden dersimizi çalıştık. 13 ilçeyle ilgili kitapçık hazırladık. Mahallelerimizin sorunları, tarihi, güçlü ve zayıf yanları hepsini belirledik. Restorasyonların yapılması, sokak sağlıklaştırılması, konak, kümbet, hanlar, hamamlar, camilerimizin ayağa kaldırılması bizim en önem verdiğimiz, öncelikli konularımızdır. Geçmişine sahip çıkmayan bir insanın gününe ve geleceğine sahip çıkması, geleceğine emin adımlarla yürümesi mümkün değildir. Biz bunun bilinci içerisindeyiz ve onun için hem şehrimiz hem de ilçelerimiz açısından çalışmalarımızı yürüteceğiz.”

Malatya’yla ilgili kültür rotaları oluşturduklarını kaydeden Gürkan, "Yazıhan, Arguvan, Arapgir ve Hekimhan’ı kültürrotası olarak belirledik. Arapgir’in paşa konakları, ürettiği ürünler, endemik bitki çeşitleri, tarihten getirdiği kültürel miras, yetiştirdiği değerler, o değerlerin burada bıraktığı medeniyetin gezilip, görülmesi noktasında çalışmalar yapacağız. Sadece Malatya ve Türkiye ölçeğinde değil, uluslararası ölçekte bu rotalarımızın oluşturulması lazım" ifadelerine yer verdi.

Gürkan, görevlerini layıkıyla yerine getireceklerini ifade ederek, "Gece-gündüz demeden, milletin kör kuruşuna sahip çıkarak, şeffaf ve berrak bir yönetim anlayışını bu toplumla birlikte yönetmek gibi bir sorumluluğumuz var. Şehrimizde şehir meclisleri oluşturacağız. Şehir meclislerini önemsiyorum. Şehrin sosyal sermayesini de biz bu işe katma değer olarak sunmak durumundayız. Bazen televizyonlarda duyuyorum, ’Başkan yaptı ama Kültür ve Turizm Bakanlığından, Vakıflardan, Fırat Kalkınma Ajansı’ndan, Avrupa Birliği’nden, Dünya Bankası’ndan aldı’ diyor. Tabi ki alacağım, at binenin kılıç kuşananındır. Yönetici, yöneten değil kaynak üreten, finansman bulan kişidir. Biz bugün belediye bütçemizin 5 katından daha fazla yatırım yaptık" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise "Bu dönem inşallah Arapgir çok güçlü bir belediye başkanıyla çok daha büyük hizmetlere imza atacak. Biz, Murat başkanımıza çok inanıyoruz ve güveniyoruz. İl Özel İdaresi’nden başlayan tecrübesi, daha sonra belediyede iyice perçinleşmiş, adeta belediye başkanlığı için biçilmiş kaftan haline gelmiş. Zaten projelerini incelediğinizde teknik altyapıdan sosyal üst yapıya kadar dokunmadığı hiçbir alan kalmamış. Böylelikle sizler 1 Nisan’da bu emaneti teslim ettiğinizde, ona düşende bugün saymış olduğu şeyleri gerçekleştirmek" diye konuştu.

"Bu trenden inenler bu trene bir daha binemezler" diyen Bulut, şunları söyledi:

Bizim bir tane müttefikimiz var, Milliyetçi Hareket Partisi. Kendine alan bulamadığı için, ilk fırsatta kendisini başka partilerin kucağına atanlar, sakın ha sakın davadan, dava adamlığından bahsetmesinler. Dava adamlığından bahsedilecek ise Hacı Uğur Polat’tan bahsetsinler. Bugün nefislerine yenilenler, Allah’ın izniyle 1 Nisan’da sandıkta da aynı şekilde yenilecekler."