Türkiye Kupası’nda takımlara ekstra yabancı kontenjanı geliyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 10+4 yabancı kuralında önemli bir değişiklik yaptı. Süper Lig için kuralı aynı şekilde sürdüren TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise kadrodaki tüm yabancı oyuncuların oynatılabileceği kararını aldı.
TFF, fazla yabancısı bulunan takımlar için yeni bir karar aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda takımlara rahatlık tanındı.
HT Spor’dan Hasan Tüncel'in haberine göre; kadrosunda 10+4’ün üzerinde yabancı oyuncu bulunduran takımlar, bu oyuncularını Ziraat Türkiye Kupası’nda oynatabilecek. Karara göre kulüpler, sözleşmeli bulunan istediği 14 yabancıyı Türkiye Kupası’nda oynatabilecek. Kararın açıklanmasından sonra alınacak oyuncular ise kurala dahil edilmeyecek.
Diğer yandan yabancı kuralı Süper Lig’de aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.