AK Parti Haliliye belediye başkan adayı 2019

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Peki AK Parti Haliliye belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Haliliye ilçe belediye başkan adayı 2019 yerel seçim.

Haliliye AK Parti belediye başkan adayı son dakika. Yerel seçimlere katılacak partilerin belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ederken, AK Parti'de bugüne kadar toplam 1230 belediye başkan adayı açıklandı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyasını, büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantısıyla 31 Ocak'ta başlatacaklarını ve bu tarihe kadar tüm adayların tanıtımının yapılacağını açıklamıştı.

AK Parti'de bugüne kadar 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere, toplam 1230 belediye başkan adayının ismi kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. AK Parti Haliliye belediye başkan adayı henüz açıklanmadı.

Haliliye yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti % 71

BDP % 19

MHP % 2

SP % 2