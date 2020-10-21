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Aktüel AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Aktüel

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:22:19 -
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Turan, mesajında, "Kamu yararı ilkesi gözeterek sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket eden, demokrasimizin güçlenmesine katkıda bulunan, çoğu zaman geç saatlere kadar süren çalışmalarımızda bizimle de mesai arkadaşlığı yapan kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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