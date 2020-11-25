AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir"

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kuşu ölen bir çocuğa taziyeye giden bir peygamberin ümmeti olarak, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir." dedi.

Özkan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla video mesaj yayınladı.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla, "sıfır tolerans" ilkesiyle sürdürdüklerini dile getiren Özkan, bu kapsamda şiddetle etkin mücadele amacıyla birçok anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özkan, 2012'de 81 ilde açtıkları Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri'nde bugüne kadar 160 binden fazla kadına, 10 bin erkeğe ve 20 bin çocuğa hizmet verdiklerini bildirerek, 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Kadına Yönelik Mücadele Ulusal Eylem Planı'nı hazırladıklarını ifade etti.

Kuşu ölen bir çocuğa taziyeye giden bir peygamberin ümmeti olarak, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Özkan, "Bugün bir kez daha tüm popülist yaklaşımları elimizin tersiyle iterek şiddetle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Kadına şiddet, insanlığa ihanettir." dedi.



