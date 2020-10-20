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Aktüel AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "(İYİ Parti'de FETÖ'cü tartışması) Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet te
Aktüel

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "(İYİ Parti'de FETÖ'cü tartışması) Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet te

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:49:40 -
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "(İYİ Parti'de FETÖ'cü tartışması) Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet te
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