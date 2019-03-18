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AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk: “Bu seçim beka meselesine dönüştü”

31Mart Yerel Seçim çalışmaları için seçim bölgesinde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, iddialı açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:06
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk: “Bu seçim beka meselesine dönüştü”

31Mart Yerel Seçim çalışmaları için seçim bölgesinde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, iddialı açıklamalarda bulundu.


Giresun’da ilçe ve beldelerdeki seçim çalışmalarına katılarak partisinin adaylarınadestek veren AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun merkez dahil olmak üzere bütün ilçelerde seçimi kazanacaklarını söyledi.


Yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Öztürk "Bu dönem Giresun AK Parti olarak iddialıyız. İlçe ve beldelerimizdeki adaylarımızla seçim çalışmalarını yakından sürdürüyoruz. Halkımızın AK Parti’ye olan güven ve desteğinden hiç bir şey kaybetmediklerini görüyoruz. Bu seçim gerçek anlamda bir beka meselesine dönüştü. Ülkemizin beka meselesini Giresunlu hemşerilerimin de iyi okuması lazım. Buradan tüm hemşerilerime sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak için 31 Mart’ta tüm ilçelerimizde AK Parti’ye oy verelim. Gönüllere dokunan bir belediyecilik anlayışı için AK Partiye oy verelim. Biz Giresun olarak hizmeti ancak AK Parti ile alabiliriz" dedi.


Günün safları sıklaştırma günü, olduğunu da ifade eden Milletvekili Öztürk “Aramızda varsa farklılıklar, onları birleştirme günüdür. Gün, dirliğimizi ve birliğimizi çok daha güçlü bir hale getirme günüdür. Türkiye dediğimiz bu coğrafya, atalarımızdan aldığımız mirasla birlikte çok şükür bugün yeniden ayağa kalkmış, Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye, dünyanın göz bebeği ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Dünya Müslümanlarının yaşadığı zulümleri işlenen vahşetleri görüyoruz. Bu ülkelerin umudu Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye’dir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:06
  1. doğa

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