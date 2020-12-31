AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi yeniden 28 Şubat günlerinde olduğu gibi karanlığa gömmek isteyenlerin kirli zihin dünyasının deşifre olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu toprakların en büyük gücü demokrasi ve özgürlüklerdir. Hiçbir güç bunun önüne geçemez. CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır. İnsan hakları ve inanç özgürlüğü karşıtı yasakçı zihniyeti inatla devam ettiren Sağlar'ın dini inançları gereği başlarını örten kadınlar için söylediği sözleri asla kabul etmiyoruz. Hadsiz bir şekilde tanımlamaya çalıştığı başörtüsü, Müslüman kadınlar için özgürlüğün simgesidir. Aziz milletimiz hak ve özgürlüklerinin sahibidir. Bir daha asla kimilerinin hayal dünyasında yer alan 28 Şubat despotluğuna izin vermeyecektir. Yargıçlarımız, hukuki usul ve normatif düzlemde ne gerekiyorsa onu uygulamakla mükelleftir ve yargıçların görevlendirilmesinde kanuni ölçütler dışında herhangi bir ırkçı dışlamaya izin vermeyeceğiz."

Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, "Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var." ifadelerini kullanmıştı.