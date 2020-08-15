AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Biden açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için yaptığı skandal açıklamalara ilişkin olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Joe Biden, unutma, Türkiye'nin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın malzemesi değildir. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız için söylediğin sözler izan, akıl ve siyasal ahlaka yakışmaz." dedi.

Kurtulmuş, Biden'ın sözlerinin geçmiş aylarda söylendiğini hatırlatarak emperyalist, dayatmacı ve darbeci siyaset anlayışının açık bir itirafı olduğunu dile getirdi.