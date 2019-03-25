0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Türkiye’nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ihanet tarihidir”

Kocaeli’de 31 Mart’ta ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ihanet tarihidir” dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 22:01
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Türkiye’nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ihanet tarihidir”

Kocaeli’de 31 Mart’ta ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ihanet tarihidir” dedi.


AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelmesinin ardından İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camii’nde ikindi namazını kıldı. Namaz sonrasında İzmit’in en işlek caddelerinden olan Yürüyüş Yolu’nda yürüyerek vatandaşları selamlayan Kurtulmuş, sokak sanatçılarını dinledi. Vatandaşların problemlerini de dinleyen Kurtulmuş, farklı siyasi partilerin seçim stantlarını ziyaret ederek, ‘iyi çalışmalar’ dileğinde bulundu.



İlk kez oy kullanacak gençlerle buluştu


Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un bir sonraki durağı Kocaeli SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi oldu. Kurtulmuş’un şehir merkezinden tramvayı kullanarak gittiği Bilim Merkezi’nde “Gündeme Dair” adı altında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kurtulmuş, 250 üniversite öğrencisi ve ilk defa oy kullanacak gençlerin yer aldığı buluşmada önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, “Türkiye’nin güçlü olabilmesi için tabii ki ekonomi güçlü olacak. Ekonomi okuyan arkadaşlarımızın çok iyi ekonomistler olarak yetişmesi lazım. Ekonomi biliminin bu ülkenin gelişmesine ciddi şekilde katkı sunacak bir şekilde geliştirilmesi lazım. Türkiye’nin 3-5 kuruş için IMF’ye el açan bir ülke olmaması lazım. Ülke ekonomisinin güçlü olması lazım, fabrikaların çalışıyor olması lazım. Örnek olarak söylüyorum, Türkiye’deki son 5-6 yıldır örneğin baktığınız zaman sokakları karıştıran, çevre duyarlılığı için çıkan bir hadise zannediyorsunuz ama sonuçlarından birisi faizin yükselmesi ve Türkiye’de ekonominin çökmesi, bir şekilde ayak bağlılığının ortaya çıkması. Onu aşıyorsunuz, arkasından 15 Temmuz geliyor. 15 Temmuz’un da pratik iki sonucu birisi faiz yükselmiş, birisi dolar yükselmiş. Geçiyorsunuz 24 Haziran seçimleri oluyor, onu da aşıyorsunuz seçimlerden sonra döviz ve dolar operasyonuna başlıyorlar. Şimdi bugünlerde seçime 6 gün kaldı ya son 10 yılda da ülkenin ekonomisine tahribat vermek için milletin sirayet etmeye çalışıyorlar” dedi.


Türkiye’ye ekonomik operasyonlar yapıldığını ifade eden Kurtulmuş, “Bunları da inşallah aşıyoruz, aşacağız. Özelliklesavunma sanayisinde okuyan arkadaşlarımızın Türkiye’yi bu yönden de gözlemlemesini istirham ediyorum. Türkiye’nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ihanet tarihidir. 1978 yılında Türk Uçak Sanayi AŞ, İtalyanlar ile uçak yapmak için onlarla aynı masaya oturdu. Türkiye’nin karanlık odasından gelen bir tehdit emriyle o anlaşma masasından kalkılıyor. Eğer Türkiye o tarihte o uçağı yapmaya başlasaydı bugün F-35’leri alalım mı tartışması olmayacaktı. Türkiye’de her zaman gayri milli karanlık odaklar, ülkenin sanayide milli bir hamle yapmasının önüne geçmiştir. Bugün de Cumhurbaşkanımızın bizi bir şekilde kollaması ile yerli ve milli sanayide yüzde 65’ler seviyesine geldik. Bu istikrarı devam ettirirsek 3-5 sene içerisinde Türkiye millileşmede yüzde 85’ler seviyesine gelecek. Şimdi birçok alanda ileri gidiyoruz. Ellerinden gelse bunu da engelleyecekler. Türkiye’nin güçlü olmasının diğer yolu ileri teknoloji alanında gelişmektir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:01
  1. bilim
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bankete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
    1. Bankete çarpan motosikletin sürücüsü..
    2. Cezayir'de Barış Toplumu..
    3. Gazze’de ateşkes sağlandı
    4. Komedi gibi olay: İngiliz yolcu uçağı..
    5. "ABD Başkanı İsrail hükümetinin..
    6. Suriye'de 3 Rus askeri öldü
    7. Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 4..
    8. Karın ağrısı nedir, neden olur? Karın..
    9. Bakan Soylu: “Bir koltuk için PKK’ya..
    10. Hedefimiz yüzde 60
    11. Mersin'de terör operasyonu! Çok sayıda..
    12. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    13. Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda..
    14. Kolonoskopi nedir? | Kolonoskopi nasıl..
    15. AR-GE ve üretim yapılacak
    16. Artroskopi nedir? | Artroskopi nasıl..
    17. CHP'li aday Seyfettin Yıldırım'dan..
    18. ABD'li şarkıcı Della Miles'ten..
    19. Gazze’den İsrail’in güneyine 30 füze..
    20. Başkan Eroğlu: “Cumhurun zararına bir..
    21. İsrail saldırılarında 5 Filistinli..
    22. "31 Mart günü en güçlü cevabı vereceğiz"
    23. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    24. Ürdün İhvanı'ndan Romanya'ya Kudüs..
    25. Bakan Soylu: Terör örgütü bağlantılı..
    26. A Milli Futbol Takımı 2'de 2'yle başladı
    27. Batı Şeria'da İsrail..
    28. Fransız senatörlerden "Katalonya..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol..
    30. Soylu: "Muhalefetten 178 aday hakkında..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler