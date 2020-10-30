  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:18:57 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan, kıymetli hemşehrimiz Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin hüznü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailesine, sevenlerine, Rizeli hemşehrilerimize ve aziz milletimize taziye dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise yaptığı yazılı açıklamada, "Rize'mizin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından eski başbakanımız, hemşehrimiz Mesut Yılmaz'ın iki aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Göreve başladığım zaman 'hayırlı olsun' dileklerini iletmek, daha sonra da Rize'miz ile ilgili önemli konular için arayan başbakanımız çok içten ve samimi duygularla memleketi Rize'ye olan sevgisini, burayla ilgili anılarını anlatıp yoğun desteğini büyük bir nezaket ve devlet adamı tavrıyla hissettirmiştir. 73 yaşında aramızdan ayrılan eski başbakanımıza; Allah'tan rahmet, Rize'mize, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." açıklamalarında bulundu.

AK Parti Rize Milletvekili, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Eski Başbakan ve Rize Milletvekili, değerli hemşehrimiz Mesut Yılmaz'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra CHP ve MHP başta olmak üzere bütün siyasi partiler başsağlığı mesajı yayımladı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! 29 Ekim maskeli provokasyon
Gündem

Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! 29 Ekim maskeli provokasyon

Charlie Hebdo'nun alçak hakaretleri gündemdeyken sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, asılan alimler üzerinden skandal bir paylaşım yapıldı. ..
Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi
Siyaset

Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmenin içeriğ..
BAE ihanetin karşılığını alıyor! Demokratların F-35 endişesi
Dünya

BAE ihanetin karşılığını alıyor! Demokratların F-35 endişesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel, ABD Dışişleri Bakanlığının Birleşi..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay