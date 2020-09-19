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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:35:36 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumak ve diyalog ile sorunları çözmek için verdiğimiz bütün çabalara karşı duran, savaş ve çatışma için arzu duyan karanlık ve düşman bir zihniyet Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldırarak çirkefleşiyor. Yunanistan'da gazete adı altında çıkarılan bu paçavranın milyonların iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelttiği bu alçak saldırı ülkemizin taviz vermeyen duruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığın çirkin bir tezahürüdür."

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