  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kayserispor'a "moral" ziyareti
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kayserispor'a "moral" ziyareti

Yeniakit Publisher
2021-01-02 19:28:29 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kayserispor'a "moral" ziyareti

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Hes Kablo Kayserispor'un başkan ve teknik direktörünü ziyaret etti.

Özhaseki, sarı-kırmızılı ekibin başkanı Berna Gözbaşı ve teknik direktörü Samet Aybaba'yı, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.

"Moral" ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, "Kayserispor Başkanımız Berna Gözbaşı ve teknik direktörümüz Samet Aybaba'ya Beşiktaş karşılaşması öncesinde moral ziyaretinde bulunduk. Takımımızın galip geleceğine inanıyoruz. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve Kayserispor camiamıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına en güzel cevap Kaftancıoğlu'ndan: Takiyyeci
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına en güzel cevap Kaftancıoğlu'ndan: Takiyyeci

CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de başörtüsü düşmanlığını yeniden hortlatması Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu telaşlandırdı. Fikri Sağlar'..
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti
Gündem

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ..
Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları

Hafta sonu altın fiyatları | Altın yatırımı yapan ya da altın satın almak isteyenler güncel rakamları yakından takip ediyor. Hafta sonu altı..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay