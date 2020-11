AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da tapu töreninde konuştu:

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yer altındaki hareketliliğe ve fay hatlarına dikkat edilerek, statik hesaplara uygun şekilde yapılan binaların şiddetli depremlere bile dayanabileceğini belirtti.

Özhaseki, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde düzenlenen tapu teslim töreninde, Anadolu coğrafyasında huzur içinde bağımsız bir şekilde yaşandığını söyledi.

Anadolu coğrafyasının iki dezavantajı olduğunu aktaran Özhaseki, "Birisi, yer altı fitne odakları bitmek bilmiyor. İkincisi de deprem kuşağında, bölgesindeyiz. Bunu anlayarak, hareket etmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Özhaseki, terör örgütü PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C'ye tepki göstererek "Yani yerin altı fıkır fıkır kaynıyor adeta. Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın dirayetli riyasetiyle, liderliğiyle bütün bu belaların üstesinden geliyoruz. İddiayla söylüyorum, bunlardan bir tanesi, Avrupa'da en güçlü gördüğünüz ülkede ortaya çıksa altından kalkamazlardı. Onlarca belanın altından başta Cumhurbaşkanımız ve sizlerin desteğiyle kalkıyoruz." diye konuştu.

- "Fay hatlarına asla ev yapılmayacak"

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatan Özhaseki, ülkenin belli bölgelerinde yer altındaki doğal hareketliliğin sürdüğüne dikkati çekti.

Yerin altındaki oluşumlarla savaşılamayacağını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yapmamız gereken tek şey, bunu anlayacağız ve ona uygun davranacağız. 'Kuzey Anadolu Fay Hattı' diye bir fay hattı var. Bu, Marmara'ya kadar geldi. Binlerce yıldır bu hat üzerinde belli süre ve aralıklarla deprem oluyor. Bunun gibi fay hatlarının bulunduğu yerler var. Bu fay hatlarına asla ev yapılmayacak. Deprem bölgesinde olduğumuzu bilerek, her türlü sağlamlığı göz önünde bulundurarak, statik hesaplarla mühendislerin verdiği her neyse onu harfiyen uygulayarak yapacağız. Eğer biz, yer altındaki hareketliliğe, fay hatlarına dikkat ederek, statik hesaplara uygun bina yaparsak 9-10 büyüklüğünde depreme bile dayanabilir. Japonlar, 7 şiddetinde bir deprem olduğunda sağa dola dönerek uykularına devam ediyorsa biz de can havliyle kendimizi dışarı atıyorsak biraz düşünmemiz lazım. Japonya'daki gibi depreme dayanıklı binalar yapabiliriz, Türkiye artık o güce erişti."

Özhaseki, daha sonra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile mahalledeki hisseli parseller üzerinde yapılan imar düzenlemesi sonucu hak sahibi olan vatandaşlara tapularını teslim etti.