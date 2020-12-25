  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Niğde'de:
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Niğde'de:

"Sol belediyeler, algı operasyonuyla uğraşırken, sosyal medyada kurdukları trollerle hiç iş yapmadıkları halde yapıyormuş gibi hava verirken Allah'a hamdolsun bizim arkadaşlarımız şehirlerde en temel ihtiyaçlardan başlayarak en doğru adımları atıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:28:56 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Niğde'de:

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sol belediyeler, algı operasyonuyla uğraşırken, sosyal medyada kurdukları trollerle hiç iş yapmadıkları halde yapıyormuş gibi hava verirken, Allah'a hamdolsun bizim arkadaşlarımız şehirlerde en temel ihtiyaçlardan başlayarak en doğru adımları atıyor." dedi.

Özhaseki, partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, genel merkez tarafından alınan karar çerçevesinde bütün illeri gezdiklerini söyledi.

İllere uzmanların günler öncesinden giderek, belediye başta olmak üzere kurumsal, finansman ve personel yapısının nasıl olduğunu izlediğini belirten Özhaseki, belediyelere yardımcı olmak ve önlerini açmayı amaçladıklarını anlattı.

Özhaseki, şehirlerin canlı organizmalar olduğunu ve şehirlerde çok hızlı bir değişim olduğunu vurguladı.

Yaşanan değişimi sıkıca takip etmesi gereken birimlerin başında da belediyelerin bulunduğuna değinen Özhaseki, belediyelerin değişimi takip edip, vatandaşın beklentilerini karşılaması halinde kentte yaşayanların mutlu olacağını dile getirdi.

Belediyelerin dönüm noktasının 1994 yılı olduğuna anımsatan Özhaseki, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da olmak üzere 'hizmet belediyeciliği yapacağız, kimseyi ayırmayacağız, mazeret üretmeyeceğiz, gece gündüz demeyeceğiz, herkese hizmet edeceğiz' dedik. Çok şükür işe başladığımızda da bunları yaptık." diye konuştu.

- "Parti olarak tek şartımız, vatandaşın gönlünü kazanmak"

Özhaseki, bu şekilde yapılan belediyeciliği milletin sevdiğine işaret ederek, biraz güçlenince sosyal belediyecilik kavramını ortaya attıklarını, iktidar olduklarında da marka şehirler kavramını çıkardıklarını anlattı.

Şehirlerin Avrupa ile yarışır hale geldiğine vurgulayan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Artık bizim şehirlerimizde de Avrupa'da gözüken birçok hizmet gözükmeye başladı. Şehirlerimizin marka değerleri öne çıkmaya başladı. Son dönemde de özellikle Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gönül belediyeciliği anlamında da güzel adımlar atıyoruz. Sol belediyeler, algı operasyonuyla uğraşırken, sosyal medyada kurdukları trollerle, hiç iş yapmadıkları halde yapıyormuş gibi hava verirken Allah'a hamdolsun bizim arkadaşlarımız şehirlerde en temel ihtiyaçlardan başlayarak en doğru adımları atıyor. Ama bu işleri yaparken de tabii ki parti olarak tek şartımız, vatandaşın gönlünü kazanmak. Ne kadar yol yaparsanız yapın, ne kadar park yaparsanız yapın, eğer vatandaşın gönlünü kazanamamışsanız, bir teyzemi kırmışsanız, bir amcanın yüzüne gülmemişseniz, selam vermemişseniz... Biz böyle bir belediye başkanı istemiyoruz."

Konuşmanın ardından Özhaseki, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla basına kapalı istişare toplantısı yaptı.

Cuma namazını tarihi Alaaddin Camisi'nde kılan Özhaseki, Niğde Kalesi ve kentsel dönüşüm alanında da incelemelerde bulundu.

Özhaseki, daha sonra Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i makamında ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
İlaç kullanmayı reddeden koronavirüs hastasının röntgeni ağızları açık bıraktı
Sağlık

İlaç kullanmayı reddeden koronavirüs hastasının röntgeni ağızları açık bıraktı

Zararlı olduğu düşüncesiyle ilaç kullanmayı reddeden hastasının röntgeni çekildiği zaman, akciğerlerinin su ile dolduğu görüldü. Durumu ağır..
İnfiale neden olan görüntüler! Bebeği olan başörtülü kadına işkence
Gündem

İnfiale neden olan görüntüler! Bebeği olan başörtülü kadına işkence

Almanya’da Türklere ve Müslümanlara yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Wuppertal kentinde polis, başörtülü bir kadına maske ta..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay