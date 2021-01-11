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Gündem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan erken seçim açıklaması
Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan erken seçim açıklaması

Muhalefetin erken seçim çağrılarına AK Parti'den tepki geldi. Seçimsiz dönemde başarılı bir grafik çizen Türkiye'de kasıtlı olarak erken seçim tartışmalarının gündeme getirildiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye’nin önünde bir erken seçim söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 13:26:00 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan erken seçim açıklaması

2018 yılında gerçekleşen genel seçimlerin ardından Türkiye seçimsiz bir döneme girmişti. Bir sonraki seçimin 2023'te yapılacağı Türkiye'de, son zamanlarda muhalefet partileri peş peşe erken seçim çağrısında bulunmaya başladı.

"Kasıtlı olarak yapılıyor"

Bu çağrılara yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bir kez daha erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi. Ünal, yaptığı açıklamada, "Erken seçim tartışmalarının gündeme getirilmesi kasıtlıdır. Türkiye'nin önünde bir erken seçim söz konusu değildir" dedi.

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