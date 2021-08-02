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Siyaset AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan tepki! Çirkinleştiniz!
Siyaset

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan tepki! Çirkinleştiniz!

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının ardından sosyal medyada "Help Turkey" etiketiyle başlatılan global kampanyaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Türkiye’yi aciz gösteren bilinçli paylaşımlarla çirkinleştiniz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 17:37:00 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan tepki! Çirkinleştiniz!

yeniakit.com.tr

Türkiye'de bir süredir devam eden orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, mücadeleye leke sürmek için sosyal medya hesaplarından “Help Turkey” etiketiyle başlatılan kampanyaya tepkilerde gecikmedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Hamza Dağ, hesabından yaptığı açıklamada, Orman yangınları başladığından bu yana yaptığınız dezenformasyonlar yetmezmiş gibi, bir de Türkiye’yi aciz gösteren bilinçli paylaşımlarla çirkinleştiniz. Canla başla çalışan kurumlarımız ve orman kahramanlarımız sayesinde yangınları söndürüyoruz, söndüreceğiz” şeklinde konuştu.

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