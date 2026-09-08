AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir Şırnak'ta: "Bu hedeften artık dönüşümüz yoktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Şırnak Öğretmenevinde düzenlenen "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" başlıklı basın toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Ülkemizden ve bölgemizden terör tamamen arındırılacaktır. Bu hedeften artık dönüşümüz yoktur" dedi.

Partisinin Türkiye genelinde yürüttüğü "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Şırnak'a gelen Demir, kentte partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Terörün sona ermesiyle Türkiye'nin önünün daha fazla yatırım, istihdam, refah ve kalkınma için açılacağını belirten Demir, sürecin yalnızca Türkiye'nin değil bölgenin ve dünyanın geleceği açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Konuşmasının başında teşkilat mensuplarının sorumluluğuna değinen Demir, partideki makam ve sıfatlardan ziyade millete yapılan hizmetin esas olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında üzerinde durduğu anlayışın "millet davası" olduğunu ifade etti. Demir, "İsimlerimizin önündeki sıfatın hiçbir önemi yok. Eğer kendimize önem atfetmek istiyorsak, bu memlekete, bu millete, çevremize ve şehrimize ne kadar faydalı olabildiğimize bakmalıyız" diye konuştu.

"50 yıldır mücadele edilen terör bariyeri kuruldu"

Şırnak'ı terörden en fazla etkilenen şehirlerden biri olarak anan Demir, terörün Türkiye'nin büyümesinin ve kardeşliğinin önünde uzun yıllar engel olarak kullanıldığını savundu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bölgenin yeniden şekillendirildiğini, Türkiye'nin ise Milli Mücadele ile kendi iradesini ortaya koyduğunu anlatan Demir, "50 yıldır mücadele edilen terör bariyeri kuruldu. Ama çok şükür bugün 86 milyon insanın birlik ve beraberlik içerisinde yarınlara birlikte yürüme kararlarının bir toplantısını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun adım adım hedefine ulaştığını kaydeden Demir, sürecin Türkiye sınırlarını aşan bir anlam taşıdığını dile getirdi. Demir, "Terörsüz Türkiye vizyonu sadece ülkemizin değil, aynı zamanda bölgemizin ve bölgemizle ilişkili tüm dünyanın umudu haline dönüşmüştür. Terörün sona ermesiyle Türkiye daha güçlü bir şekilde bölgesine ve dünyaya açılacak. Terörden arındırılmış bir Türkiye, Gazze'ye, Afrika'ya, Türkistan'a ve bütün mazlumların, mağdurların yaşadığı yerlere elini uzatan güçlü bir Türkiye demektir" şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye'nin yalnızca güvenlik anlamına gelmediğini vurgulayan Demir, terörün sona ermesinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın da önünü açacağını belirtti. Demir, "İnsanlar daha önce hayatta kalabilme mücadelesi veriyorlardı. Can güvenliği her şeyin önündeydi. Ama artık onlar geride kaldı. Bundan sonra Türkiye'nin her tarafında daha fazla iş, daha fazla aş, daha fazla refah, daha fazla teknoloji ve daha güvenli bir Türkiye'nin yolunu açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenleme 467 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edildi

Sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başladığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle kapsamlı bir projeye dönüştüğünü aktaran Demir, "Bu vizyona sahip çıkmak artık hepimizin boynunun borcudur. Çocuklarımıza güvenli, güçlü ve huzurlu bir Türkiye bırakmak için hepimiz bu süreci desteklemek zorundayız" dedi. TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair düzenlemenin 467 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edilmesini Türkiye ve siyaset açısından önemli bir adım olarak niteledi.

Yasal düzenlemelerin zaman içerisinde uygulanmasıyla Türkiye'nin terörden tamamen arındırılacağına inandığını belirten Demir, toplumsal uzlaşının önemine de değindi: "86 milyon Türk milleti, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bizim çözemediğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. Yeter ki uzlaşma zemini olsun."

Türkler ve Kürtlerin aynı coğrafyanın insanları olduğunu vurgulayan Demir, "Bizler kardeşler olarak aynı dinin mensubu, aynı peygambere inanan, aynı kıbleye dönen Türkler ve Kürtler olarak bölgenin huzura ve barışa kavuşması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Süreçte provokatif söylemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Demir, "Önümüze çıkan provokatif söylemlere, kışkırtıcı ve yersiz sözlere itibar etmeyeceğiz. Sürece uhuletle ve suhuletle sahip çıkarak kardeşliğimizi pekiştirmek bizlerin en önemli vicdani, ahlaki ve imani sorumluluğudur" diye konuştu.

"Şırnak neredeyse küllerinden yeniden dirildi"

Konuşmasında Şırnak'ın son yıllardaki değişimine geniş yer ayıran Demir, kentte ulaşım, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini anlattı. "Şırnak neredeyse küllerinden yeniden dirildi. Şırnak'ta şu anda geldiğimiz yolda otoyollar, köprüler, tüneller, şehir hastaneleri, üniversiteler var. Şırnak şu anda gelişmiş batı şehirlerinden hiçbirisinden farklı olmuyor" diyen Demir, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine doğalgaz ulaştırılmasının önemine değindi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya da değinen Demir, Yarka'nın belediye başkanı olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda kendisine "Bize oy versin, vermesin, kim olursa olsun, hepsine hizmetini en güzel şekilde sunacağız" talimatının verildiğini söylediğini aktardı. AK Parti'nin yerel yönetim anlayışını siyasi görüş ayrımı yapmadan bütün vatandaşlara hizmet götürmek olarak tanımladı.

Konuşmasının son bölümünde CHP'nin yerel yönetim anlayışını sert sözlerle eleştiren Demir, belediye bütçelerinin vatandaşların emaneti olduğunu söyledi. "Siz nasıl milletin size emanet ettiği bu bütçeleri, milletin alın teriyle biriktirdikleri bu imkânları kendinize imkân olarak kullanırsınız? Kendi beklentileriniz, kendi kariyeriniz için planlarsınız?" diye tepki gösteren Demir, belediye kaynaklarının kişisel hedefler veya siyasi kariyer amacıyla kullanılmaması gerektiğini savundu. Belediyelerdeki tabela veya kadro değişikliklerinin vatandaşın değerlendirmesini değiştirmeyeceğini öne süren Demir, "Bu millet CHP'ye ve türevlerine vereceği herhangi bir prim vermez" dedi.

Toplantıya Demir'in yanı sıra Yerel Yönetimler Bölge Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Koordinatörü Ali Cumhur Taşkın, Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Abdürrahim Dusak ve Hikmet Başak, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Siirt Milletvekili Mervan Gül katıldı.