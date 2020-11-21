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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan CHP'li Çeviköz'ün demokrasi açıklamasına tepki
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan CHP'li Çeviköz'ün demokrasi açıklamasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-21 21:12:19 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan CHP'li Çeviköz'ün demokrasi açıklamasına tepki

ANKARA (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün ABD başkanlık seçimini kazanan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden yönetiminden beklentilerinin "Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması" sözlerine tepki göstererek, bunun Türkiye'ye büyük saygısızlık olduğunu bildirdi.

Ala, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP'li Çeviköz'ün Biden yönetiminden beklentilerinin Türk demokrasisi vurgusu yapması şeklindeki ifadelerine şiddetle karşı çıkarak şunları kaydetti:

"CHP'nin sandık yerine vesayet odaklarıyla iş birliğinden iktidar çıkarma arayışı, anlaşılan ülke sınırlarını aşan bir vesayet arayışına dönüşmüş. CHP temsilcisi Çeviköz'ün üçüncü dünya ülkelerinde bile görülmeyecek nitelikteki çağrısı Türkiye'ye büyük saygısızlıktır."

Çeviköz, Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun "Türkiye'nin 2021'de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış" başlıklı online panelinde, Biden yönetiminden ilk beklentilerinin, "hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü vurgu yapması olduğu" ifadesini kullanmıştı.

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