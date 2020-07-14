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Aktüel

AK Parti Gençlik Kollarından 15 Temmuz'u anlatan çizgi roman

"Demokrasi ateşi sönmeyecek" adlı çizgi romanın videosu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının Twitter hesabından paylaşılmasının ardından binlerce beğeni aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 23:36:23 -
AK Parti Gençlik Kollarından 15 Temmuz'u anlatan çizgi roman

ANKARA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü için "Demokrasi ateşi sönmeyecek" adlı çizgi roman hazırlandı.

Darbe girişimi gecesi yaşanan olayların anlatıldığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan çizgi romanın videosu, AK Parti Gençlik Kollarının Twitter hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda "İşten, okuldan gelinip evde çay içilen sıradan bir günde abdest alıp, helalleşip vatan için tankların üzerine, şehadete koşan kahramanların ülkesi burası. Süper gücümüz; iman, feraset, vatan ve millet sevgisi." ifadelerine yer verildi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Çizgi romanın, 81 ilde bulunan AK Parti Gençlik Kolları, teşkilatları aracılığıyla tüm meydanlarda vatandaşlara dağıtılacak.



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