AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: Bizleri dünya haritasından silmek isteyenlere bile yardımda bulunduk

Yeniakit.com.tr'de ‘Ülke Gündemi’ programında gazeteci Mehmet Özmen’in konuğu olan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Mehmet Özmen: Sayın vekilim yayınımıza hoşgeldiniz. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi ne durumda?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: Hayırlı akşamlar diliyorum. Milletimiz bu virüsle mücadelede gerçekten özen gösterdi. Sayın Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanları çok büyük mücüdele verdiler. Türkiye bazı ülkelere de bu konuda yardımda bulundu. Bizleri dünya haritasından silmek isteyenlere bile yardımda bulunduk.

Şehir hastalarını eleştiren bir muhalefet var. Kendileri de gördü ki bu yerinden bir adımdı. Utanıyorlardır şimdi galiba.

İnsanlarımız Ayasofya'nın açılmasını bekliyor. 80 yıllık bir özlem var. Orada da inşallah bütün camilerimizde olduğu gibi namaz kılacaktır. Allah böyle bir salgını bir daha göstermesin.

Mehmet Özmen: HDP bir yürüyüş yapmak istiyor bunun için ne dersiniz?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: Biz bu tür şeyleri çok gördük. Türkiye'ye zarar veren gezi eylemlerini dillerinden düşürmüyorlar. Bunlar başkasının maşası, birileri bunları kullanıyor. Artık eski Türkiye yok bunların numaralarına kimse kanmaz. Türkiye'yi zayıflatmak için çukur ve gezi gibi ortaya çıkardılar. Bu eski günler bitti. Biz bunlara meydanı boş bırakmayız.

Mehmet Özmen: HDP'li ve CHP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırıldığı zaman TBMM'de neler yaşandı?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: Bu yasa teklifini zaten CHP Genel Başkanı gündeme getirmiştir. Yasalara uymayan herkes için gereği yapılacaktır. Masaları bile kırdılar herkesin gözü önünde.

Mehmet Özmen: HDP'li Hüda Kaya'nın Diyanet sözlerine ne dersiniz?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: Bunların zaten ne yaptığı belli değil, CHP'li vekil ramazan ayında su içti kürsüde saygılı ol diye uyardık. HDP'li vekiller ayağa kalktı. Burası İslam ülkesi değil; Laik Türkiye Cumhuriyeti dediler. Onun için bunları dikkate almıyorum.

Mehmet Özmen: Başbağlar katliamı için ne söylersiniz?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: Ben orada şehit olan 33 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 5 Temmuz bizim acılarımız tazeleniyor. Ahları yerde kalmayacak, Başbağlar'ı da unutturmayacağız.

Mehmet Özmen: Ayasofya hakkında neler söylersiniz?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: CHP'li vekil çıkıp Sultan Ahmet bile müze olsun diyor. Bunların zihniyeti böyle, camileri ahıra bile çevirdiler. Selanik'te bir cami bile yok yıkılmış, kilise olmuş buna kimse söz etmiyor. Ayasofya inanıyorum ki 2 Temmuz'da Danıştay'ın vereceği kararla cami olarak hizmete açılacağını düşünüyorum.

Mehmet Özmen: Libya ile ilgili neler sölyersiniz?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: Türkiye orada destan yazdı. Osmanlı düşmanı BAE, darbeci Sisi, Rusya ve Fransa açık açık Hafter'e destek verdi. Onlar bizim ecdadımızın torunları biz onları orada yalnız bırakmayacağız. Darbeci Hafter plını pırtısını toplayıp çekiliyor. Milli silahlarımız SİHA'lar Libya'da destan yazıyor. Bizim onları yalnız bırakmayacağızı tüm dünya anladı. Orada ne işimiz var diyenler de neyin ne olduğunu gördü.

Batılılar gibi gittiği yerleri sömüren değil, adaletle hükmeden bir ecdadın torunlarıyız.

Mehmet Özmen: Erzincan için neler sölyersiniz?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: Erzincan doğunun incisi, Sayın Binali Yıldırım'ın bölgeye çok katkıları oldu. Turistik olarak Ergan Dağı, Karanlık kanyon gibi hayranlıkla izlenen bir yerdir. Erzincan kuruluşundan bugüne Medine'nin vakfiyeliğini yapan bir şehrimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı yatırımlarla yeni bir çehreye bürünmüş bir şehirdir.